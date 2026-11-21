Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 80 años, en noviembre de 1946, llegó a la Base Naval Puerto Belgrano el flamante presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón, en ocasión de cumplirse 50 años de la creación de ese estratégico enclave.

Apenas cinco meses como presidente llevaba Perón cuando llegó hasta Punta Alta para sumarse a esta celebración.

Prueba de la importancia dada al acto es que desde la base aérea de Morón partieron tres aviones Douglas, que aterrizaron en el aeródromo Espora, con una delegación que incluía a los ministros del interior, Justicia y Hacienda e Industria, así como altos jefes militares.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Curiosamente, Perón no viajó en uno de esos vuelos sino que llegó a nuestra ciudad en tren. A las 9 de mañana una numerosa comitiva se reunió en la estación Grünbein, incluido el comisionado municipal, Julio César Avanza.

El tren presidencial llegó a horario, recibiendo Perón el cálido recibimiento de un público que no ahorró aplausos y vítores. Alumnos de la escuela Nº 35 le hicieron entrega de un ramo de flores, gesto que el mandatario agradeció emocionado. Desde Grünbein el mandatario partió hacia Punta Alta con una numerosa caravana automovilística.

Ya en la Base, participó del tedeum en la capilla Stella Maris y presenció el desfile de las fuerzas de la base y del personal obrero. Terminado ese acto, se dirigió al casino de suboficiales donde compartió un cocktail y un almuerzo. Terminado el mismo se dirigió a la casa del comandante de la escuadra de mar, Carlos Martínez, donde tomó una reparadora siesta. Por la tarde hubo una fiesta criolla en Campo Sarmiento, con doma de potros, danzas y canciones folclóricas.

A las 20, Perón abordó en tren de regreso a la Capital Federal en la estación Puerto Belgrano.

Juan Domingo Perón recién regresaría a la Base Naval en dos ocasiones, durante su tercera presidencia, en noviembre de 1973 y en Mayo de 1974, ésta última visita apenas 44 días antes de su fallecimiento.