Gracias a una muy buena producción futbolística y a los goles de Jonathan Font, Sporting le ganó con autoridad a La Armonía 2 a 0 y evitó el descenso directo.

Con un casi colmado estadio de Liniers, el rojinegro dio una muestra de carácter y convicción en la idea del DT Enzo Moscone, ya que jugó más de una hora con un hombre menos.

Aun así, el conjunto puntaltense impuso condiciones y el atacante rionegrino se destacó con las dos conquistas que le dieron la chance de jugar la Promoción.

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Y el "Pistolero" le contó sus sensaciones a La Nueva.

--¿Cómo viviste la finalísima por el descenso ante La Armonía?

--Sinceramente sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero estábamos confiados en que se podía dar el triunfo por como veníamos haciendo las cosas los últimos partidos.

--¿Cómo fue esa previa de un partido muy especial por lo que significa para Sporting no haber descendido nunca?

--La verdad que lo viví muy tranquilo por el hecho de que estaba convencido del equipo que tenemos. Siempre supe que lo podíamos sacar adelante.

--¿Por qué fueron superiores al rival?

--Creo que porque intentamos jugar desde el minuto cero y fuimos a buscar el partido más allá de la expulsión en el primer tiempo.

--A propósito, ¿qué pensaste en la expulsión de Barone?

--Se me vino enseguida el partido que ganamos de local con un hombre menos ante Liniers. En ese partido también nos quedamos con uno menos en el primer tiempo y lo sacamos adelante. Por eso pensé también que este lo podíamos ganar porque estábamos haciendo un gran partido.

--¿Cuándo te diste cuenta que se podía?

--Cuando vi que La Armonía, pese a tener uno más, no intentaban jugar. Y nosotros todo lo contrario; con uno menos seguimos jugando bien y con muchas llegadas.

--¿Qué se siente tener semejante respaldo del hincha, sobre todo en este momento?

--Lo del hincha de Sporting es algo increíble, ya no quedan palabras. Siempre están, a pesar de los momentos difíciles que pasamos. Sinceramente, tenemos que agradecerlo porque son una motivación más para sacar los partidos adelante.

--Te metiste en el corazón de los simpatizantes rojinegros. ¿Qué se siente?

--Me genera un orgullo enorme. La gente siempre me apoyó y me dio su cariño, tanto en mi primera etapa en el club, en el 2021, como en la actualidad. Siempre se me acercan con un mensaje de aliento y, muchas veces, es difícil de explicar con palabras. Es algo que me voy a llevar para siempre.

--¿Qué les faltó para meterse en los playoffs del Clausura?

--Meter nos metimos entre los cuatro, pero lamentablemente por la tabla anual no los pudimos disputar. Se nos escapó por nada.

--¿Cómo llega este parate antes de jugar la Promoción?

--Me parece que este párate nos va a servir para prepararnos un poco más en lo físico y pulir lo que nos queda por mejorar.

--¿Qué gol de los 16 te gustó más?

--El que le hice a San Francisco en el Apertura en el empate 1 a 1 en cancha nuestra.

--¿El más emotivo?

--Creo que fue el de penal contra Liniers en el último minuto para ganar 1 a 0 en cancha nuestra.

--¿El que más gritaste?

--Los que más grite fueron los del partido del domingo pasado, sobre todo por lo que significaba este partido.

--¿Te imaginabas convertir tantos goles en este regreso a la Liga del Sur?

--Uno siempre imagina hacer goles en todos los partidos, ja, ja; y me había puesto convertir más de lo que había hecho en estos últimos años en los clubes donde estuve.

"En el 2021, con Sporting, salí goleador de la Liga con 11 goles; el año pasado en Ecuador me tocó hacer 14 y hoy ya llevo 16. Pero si bien estoy contento con mis objetivos personales, mucho más feliz me pone que los goles ayuden a mi equipo", amplió.

--¿Y con qué Liga te encontraste a diferencia de 2021?

--Me encontré una Liga con mucha jerarquía, muchos jóvenes de buen pie, jugadores con gran trayectoria y experiencia. La verdad que es una Liga que me gusta porque es siempre competitiva.

--¿Qué te dejó el breve paso por el seleccionado de la Liga del Sur?

--Pese a que sólo pudo jugar un partido, me encontré con un gran grupo y buenos chicos, incluso más allá de sus capacidades como futbolistas. Fue una linda experiencia, aunque no pude ir más producto de alguna lesión.

--Y ahora, ¿hasta dónde te animás a soñar?

--No sé si es un sueño, pero lo que más quiero es que podamos permanecer en primera con Sporting. Después uno siempre tiene en mente poder volver al profesionalismo. Hoy estamos acá y toca defender este club como se merece.

En números

10-- son las camisetas que vistió hasta acá el atacante de 32 años, nacido en Choele Choel. Jugó en Independiente de Río Colorado, Sportsman de Choele Choel, Boxing Club de Río Gallegos, Unión Deportiva Catriel, Skerpenheuvel de Curazao, Sporting (2021 y actualmente), Sansinena, Sportivo Las Parejas, Deportes Rengo de Chile y FC Insutec de Ecuador.