Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Unión Bahía perdió esta noche ante Quilmes, en Mar del Plata, por 75 a 50, en partido correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina.

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De esta manera, el representante local definitivamente quedó sin chances de acceder a playoffs (lo harán los cuatro primeros de cada Conferencia) y después de cumplir con los tres partidos restantes, volverá a jugar en 2027 el segundo tramo de la competencia.

Este domingo el equipo dirigido por Julián Turcato hoy jugará ante Peñarol, de visitante, a las 21, siendo su último partido de la primera parte en esa condición, ya que cerrará como local el jueves 3 de diciembre ante Independiente (Neuquén) y el viernes 4 frente a Vélez.

¿Qué pasó?

En el partido de esta noche, Unión Bahía no contó con Isabella Roldán (participando del Básquet sin Fronteras) y Juana Montivero (quien estuvo en el Showcase CAB).

Y acaso sintió las bajas el representante de nuestra ciudad, que después de empezar ganando 2-0, con dos libres de Delfina Álves da Florencia sufrió, primero, un parcial de 15-0, en 4m30 y que se extendió a 25 a 2 en 7m30.

Los primeros 15 puntos del local los convirtió con un 5-5 en triples (2 de Juana Barrionuevo, 2 de Krystal Cordara y uno de Ariana Lorenzo), y en el primer cuarto se impuso 27-11, completando 5-7 en triples, 5-11 en dobles y 2-2 en libres.

Por si fuera poco, las cerveceras tuvieron un comienzo de segundo cuarto sin fisuras, presionando, corriendo y obteniendo ventaja numérica en los contraataques, estableciendo una diferencia de 24 (37-13), en 2m20.

El 45-23 del primer tiempo sintetizó la ventaja que mantuvo el local.

No obstante, Unión Bahía creció defensivamente, Ileana Corvalán metió un par de triples y con parcial de 10-2 (47-33) descontó a 14.

Claro que Quilmes no tardó en reaccionar, volvió a lo que había hecho previamente, hizo un parcial de 12-0, escapó 59-33, le provocó pérdidas al equipo bahiense (totalizó 28) y esa diferencia de 26 fue la máxima (en otras dos oportunidades), para terminar cediendo por 25.