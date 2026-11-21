La diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Economía, Luis Caputo, debido al "mal desempeño de las funciones" que ejerció el economista en la administración pública.

Mediante un escrito de cuatro hojas, la legisladora, que formó parte de La Libertad Avanza, sostuvo que el modelo económico y "financiero" impulsado por Caputo trajo "desastrosas consecuencias" al país.

"Hay que frenar su timba con la $ (plata) del pueblo", dijo Pagano en sus redes, a lo que agregó una mención al oro y a la polémica generada por su ubicación: "PD: devolvé el oro, rufián!"

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La polémica sobre la ubicación del oro surgió luego de que distintos sectores de la oposición denunciaran una fuga del metal de la Argentina hacia otro país, entre los cuales se mencionaba a Inglaterra.

El Banco Central (BCRA) señaló que posee 1.984.960 onzas troy de oro, que se encuentran entre la bóveda de la autoridad monetaria y el Banco de Suiza. "Eso no cambió desde 2011 y fue auditado por tres niveles distintos", dijo el titular del Central, Santiago Bausili.

Detalles de la acusación

La diputada nacional acusó al funcionario de seis cargos distintos por su desempeño en la administración pública, que dieron lugar a "resultados medibles, incumplimientos concretos de deberes constitucionales y legales", sumado a "conductas impropias del cargo".

En concreto, los cargos por los que lo acusó son los siguientes:

La destrucción del entramado productivo: 32.429 empresas empleadoras menos entre noviembre de 2023 y agosto de 2026.

La recesión y el fracaso de la programación macroeconómica que la ley le encomienda.

El desentendimiento sobre el oro de las reservas, expuesto en su respuesta al periodista Eduardo Feinmann del 16 de noviembre de 2026.

El desconocimiento de las facultades de control del Congreso: dos interpelaciones votadas por esta Cámara y dos ausencias.

El endeudamiento externo con prórroga de jurisdicción dispuesto por decreto y los acuerdos financieros reservados.

La inmovilización en instrumentos financieros de fondos viales con asignación específica.

"Todos se fundan en estadísticas oficiales, actos publicados en el Boletín Oficial, resoluciones de esta Cámara (en alusión a la Cámara de Diputados) y declaraciones públicas del propio ministro".