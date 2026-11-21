La exclusión financiera sigue disminuyendo entre los adolescentes de la Argentina, aunque todavía persisten distintos riesgos digitales y brechas de conocimiento.

De acuerdo con la tercera investigación titulada "Los adolescentes y las finanzas. Conocimiento y hábitos en Argentina", la proporción de adolescentes que no cuenta con ningún instrumento financiero se redujo al 4% en 2026, frente al 9% en 2024 y al 41% en 2022.

Esto quiere decir que cada vez son más los jóvenes que se meten de lleno en el nuevo mundo financiero y aprenden a un ritmo cada vez mayor las dinámicas de las nuevas plataformas.

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En ese sentido, el 63% de los encuestados utiliza las billeteras digitales como medio de pago más frecuente, frente al 50% en 2024 y al 11% en 2022. En el mismo período, el efectivo perdió participación y pasó del 42% al 26%.

La investigación fue realizada por Junior Achievement y el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Di Tella (UTDT).

El estudio relevó a 4.144 adolescentes de entre 14 y 19 años de todo el país, sumó cuatro grupos focales y analiza la evolución del acceso, los hábitos y los conocimientos financieros en un período de cuatro años (2022 y 2026).

Principales problemas

Si bien crece la inclusión financiera, todavía persisten ciertos riesgos entre los adolescentes. Uno de los principales es el ahorro.

El 78% manifiesta una actitud positiva hacia el ahorro: un 44% guarda una parte cada vez que recibe dinero, mientras que otro 34% ahorra ocasionalmente, aunque reconoce que termina gastándolo. La proporción de quienes ahorran sistemáticamente cayó 5 puntos porcentuales (p.p.) respecto de 2024, cuando alcanzaba el 49%.

La confianza para administrar el dinero también muestra un retroceso: solo el 21% se siente plenamente confiado en sus capacidades, frente al 28% de la medición anterior. A su vez, aumentó del 12% al 15% el grupo que reconoce no saber cómo manejar su dinero y manifiesta interés en aprender.

Las diferencias socioeconómicas siguen marcando el nivel de conocimiento financiero. El 57% de los adolescentes de nivel socioeconómico bajo presenta un nivel pobre de conocimiento, frente al 40% de quienes pertenecen al nivel alto.

La exposición a estafas virtuales y apuestas online constituye otro de los puntos de atención del informe, como un indicador de riesgo al que están expuestos los adolescentes: el 20% confirma haber recibido un intento de estafa virtual, mientras que otro 23% no está seguro de haber atravesado esa situación. Entre quienes identificaron un intento, el 77% decidió ignorarlo y solo el 21% lo reportó.

Diferencias por género

Los varones tienden a sobreestimar lo que saben, mientras que las mujeres lo subestiman.

El 42% de los varones considera que sabe más de lo que efectivamente demuestra conocer, frente al 31% de las mujeres. En cambio, el 26% de ellas subestima sus conocimientos, mientras que entre los varones esta proporción es del 17%.

Esta brecha de género se mantiene a lo largo de las ediciones del estudio y también se observa en los diferentes niveles socioeconómicos. En concreto, los resultados evidencian una diferencia persistente entre el conocimiento demostrado y la percepción que adolescentes varones y mujeres tienen sobre sus propios saberes.