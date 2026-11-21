La nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires cerró octubre de 2026 27% por debajo de un precio contrafáctico construido por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) siguiendo la evolución del barril Brent.

De acuerdo al informe elaborado el 18 de noviembre, la comparación utiliza el precio efectivo en estaciones de YPF de la Capital Federal, convertido a dólares al tipo de cambio mayorista del BCRA, y una simulación con referencia inicial de US$88 por barril. No es un precio internacional único de la nafta ni un valor efectivamente cobrado a los consumidores.

El precio real y el que surge de la simulación

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre, el litro pasó de $1.566 a $2.090, una suba nominal del 33,5%. La mayor parte del incremento se concentró en marzo. En dólares, pasó de US$1,43 el 1 de abril a US$1,37 al cierre de octubre.

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El Brent alcanzó US$138,21 el 7 de abril, bajó a US$68,53 el 2 de julio y terminó el último día hábil de octubre en US$120,15. Según el estudio, el contrafáctico superó el precio efectivo en 171 de los 214 días analizados.

En octubre, el promedio mensual del precio efectivo fue de $2.090 por litro y el de la simulación de $2.967: este último es aproximadamente 42% superior al primero. La comparación de cierre de mes en dólares —US$1,37 efectivo frente a US$1,88 simulado— arroja el 27% por debajo citado por el IARAF. Son fechas, bases y denominadores distintos; no deben confundirse.

En junio y julio la relación se invirtió

En abril, los promedios fueron $1.999 efectivos frente a $2.662 simulados; en mayo, $2.019 frente a $2.466. En junio y julio el retroceso del crudo invirtió la relación: $2.034 frente a $1.967 y $2.038 frente a $1.930, respectivamente. En septiembre la brecha volvió a ampliarse: $2.079 frente a $2.696.