La edición del 2025 fue la primera

El equipo de Hospitalización a Domicilio del Hospital Municipal está prenominado a los premios Martín Fierro de la Salud 2026 que se celebrarán el próximo 1 de diciembre en Buenos Aires.

El equipo de nuestra ciudad, que es parte de los nominados de todo el país, es un proyecto que nació hace tres años y fue elegido para competir en la categoría "Trayectoria Profesional en Salud".

El programa de Hospitalización a Domicilio (HaD) del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero cuenta con un equipo asistencial integrado por cuatro médicos y cuatro enfermeros, además de una jefatura de servicio y perfiles especializados (como geriatría y gerontología)

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Los Martín Fierro de la Salud

Este galardón premia las iniciativas en áreas como acceso equitativo a la salud, educación y prevención, investigación con compromiso social, tecnología aplicada, comunicación y divulgación, y participación de pacientes.

La primera edición fue el año pasado en el mes de noviembre, donde el Dr Alberto Cormillot ganó el Martín Fierro de Oro a la Salud.

El presidente de APTRA, ­Luis Ventura, indicó que “mi obligación como presidente es presidir y analizar todas las propuestas”, al referirse a la diversificación del premio. Señaló además que aunque se evaluaron otras propuestas —como una versión para mascotas—, finalmente la apuesta principal será la Salud.

Los nominados definitivos a los Premios Martín Fierro de la Salud 2026 aún no se han oficializado, ya que la etapa de prenominaciones y votación online se encuentra en desarrollo previo a la definición final.

Los votos se realizan de manera online y pueden votar por el equipo bahiense en este link. (Para poder hacer efectivo el voto hay que elegir en todas las ternas).

Se podrá elegir a los nominados hasta el próximo 23 de noviebre. Una vez cerrada la preselección se harán públicos los nominados.

También están nomiandos en la categoría Excelencia Académica en Salud, el Centro Educativo Bahía, con una amplia trayectoria en el apartado educativo y también oriundo de nuestra ciudad.