Grisel Mabel Insfrán, cuando juró como secretaria Legal y Técnica del gobierno de su tío, en 2019.

La Legislatura de Formosa avaló en las últimas horas el ingreso de Grisel Mabel Insfrán al Superior Tribunal de Justicia, órgano que encabeza la estructura judicial de la provincia. La flamante magistrada es sobrina del gobernador Gildo Insfrán, cuya gestión al frente del Ejecutivo provincial se extiende desde 1995.

El pliego se aprobó mediante un tratamiento sobre tablas, un mecanismo que permite debatir y votar un expediente sin dictamen previo de comisión.

En el recinto, el oficialismo reunió 22 votos afirmativos contra siete negativos aportados por los bloques opositores. Antes de llegar al máximo tribunal, la mujer ocupaba la Secretaría Legal y Técnica de la gobernación desde 2019 y participó como convencional constituyente en la reforma constitucional de 2025.

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Su incorporación completa la integración de cinco miembros prevista para el cuerpo judicial formoseño. Durante el debate y tras la votación, los sectores opositores centraron sus objeciones en el lazo familiar directo entre la designada y el mandatario.

Dirigentes como la diputada radical Agostina Villagi, la legisladora Gabriela Neme y el senador Francisco Paoltroni cuestionaron tanto la celeridad del trámite como la autonomía del Poder Judicial.Para los bloques críticos, nombrar a una familiar del gobernador en la cúspide de la Justicia provincial afecta la independencia institucional y refuerza la concentración de poder. Varios referentes opositores volvieron a reclamar una intervención federal sobre la provincia y apuntaron contra el oficialismo por la dinámica de la sesión.

La discusión se produce mientras sigue abierta la disputa judicial en torno a la reforma constitucional formoseña y las reglas electorales hacia 2027. Tras el fallo de la Corte Suprema que objetó la reelección indefinida, la cláusula transitoria que habilita una nueva postulación de Gildo Insfrán continúa bajo revisión.Desde la postura oficialista y los sectores que respaldaron el pliego, se defendió la legalidad del procedimiento legislativo y la trayectoria jurídica de la abogada en la administración pública y la convención reformadora.

También se destacó que el movimiento cubre una vacante y se inscribe en la nueva conformación del tribunal. (N/A)