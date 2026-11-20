Al igual que otras regiones, la ciudad de bahía Blanca no resulta ajena a la gran variabilidad climática que produce eventos extremos de inundaciones impredecibles y de fuertes connotaciones socioambientales.

En ese sentido resulta preocupante la demora en la reconstrucción del canal Maldonado, cuyo primer tramo de la desembocadura hasta la calle Don Bosco, su licitación se abrió marzo de este año y aún no se inició.

A nadie escapa la urgente necesidad de reconstrucción del canal: es la principal vía de evacuación de las aguas del arroyo Napostá.

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Si bien ha sido rápido el estudio de las alternativas que ha considerado la provincia, así como el involucramiento local en la definición de las obras necesarias, que permitió disponer de los instrumentos técnicos para iniciar el camino de la reconstrucción del canal y las demás obras analizadas, preocupa que a más de 19 meses del evento trágico y habiendo transcurrido 9 meses de la adjudicación del primer tramo, aún no se haya iniciado la obra.

Nadie duda de la gran inversión que requiere esta obra y que la cuestión financiera y capacidades de pago esté influyendo en su iniciación. La provincia enfrenta sola el financiamiento necesario. En estos días ha iniciado los estudios adjudicados a una consultora para definir y concretar en proyectos las obras necesarias para la regulación de la cuenca del Napostá, así como las del Sauce Chico y Saladillo de García y las relacionadas con los desagües en Ingeniero White.

Vale entonces detenerse aquí en el tema del financiamiento de estas obras y como podría haberse facilitado mucho la gestión financiera.

Aquí quiero señalar un actor que no aparece, el Estado Nacional. Es quien debe contribuir en gran medida porque para ello cuenta con un fondo específico para obras hídricas y que se constituye con un impuesto que pagamos todos los argentinos, entre ellos los bahienses.

Me refiero al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) creado por ley 26181 en 2006 y que tiene como antecedente un decreto para su creación en 2001.Este Fondo está destinado al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios deinfraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones en zonas rurales y periurbanas.

Por dicha ley se establece que deben destinarse el 4% de lo recaudado del impuesto al combustible a este fondo. Lo pagamos todos cuando cargamos combustible en nuestros vehículos. Se ha dado a conocer últimamente que este Fondo cuenta hoy con una recaudación de alrededor de 400.000 millones.

Este fondo está invertido por el estado en instrumentos financieros. NO se hacen obras. No se conoce si se analizan o consideran financiar alguna obra. ¿No podría financiar algunas de las obras más necesarias para la ciudad?, no todas, porque al Fondo contribuye todo el país y las necesidades son muchas. Pero seguramente podría haber contribuido en parte a su financiación porque las características de estas obras responden a la finalidad del fondo.

Mientras que el FFIH se aplica a instrumentos financieros se pretende que las obras las realice el sector privado. Esto puede ser posible en rutas o carreteras en la que la empresa recupera lo invertido a través del pago que se hace en los peajes. Pero en el caso del canal Maldonado, el agua que escurre por una lluvia en la cuenca, no paga peaje. La obra si o si la debe hacer el estado.

Si el estado nacional no va a hacer obra pública, si no va a financiar obras hídricas, porqué sigue cobrando el impuesto que grava los combustibles. Si dijo que va a bajar impuestos, porque no lo elimina en este caso. Todos tendríamos los combustibles más baratos. ¿O lo usa para bajar el déficit fiscal? Debería aclararlo.

Mientras y sin muchas explicaciones de la provincia se sigue demorando una obra imprescindible para la seguridad hídrica de la ciudad.Lamentable!