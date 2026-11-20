La Conmebol confirmó que Boca saldrá al campo de juego del Estadio Metropolitano de Barranquilla con su camiseta titular azul y oro acompañada de shorts y medias amarillas este sábado, cuando se enfrente con Atlético Mineiro de Brasil en la final de la Copa Sudamericana.

Lejos de ser una cábala planificada, la medida responde a una disposición reglamentaria, aunque remite directamente a la histórica consagración en la Copa Libertadores 2007.

La noticia, anticipada mediante las producciones fotográficas oficiales de la Conmebol junto a referentes del plantel como Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, despertó de inmediato el entusiasmo y la ilusión de los simpatizantes xeneizes, quienes asociaron rápidamente la vestimenta con una supuesta cábala histórica.

¿Es por cábala? El verdadero motivo detrás de la elección

Más allá del fuerte peso simbólico que adquirió entre los hinchas, la elección del pantalón amarillo no responde a una cábala deliberada, sino a una disposición reglamentaria de la Conmebol en materia de contraste de indumentaria.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Administrativamente Atlético Mineiro figura como el equipo "local" (Equipo A) para la final , lo que explica por qué el conjunto brasileño mantiene su indumentaria tradicional (camiseta a rayas blancas y negras, short negro y medias negras) y obligó a Boca Juniors a modificar sus pantalones y medias al color amarillo.

El Reglamento establece que en la Final Única será considerado como "Equipo Local" a efectos administrativos, organizativos y de indumentaria aquel finalista que haya obtenido la mejor ubicación en la tabla de performance (es decir, mejor desempeño general) considerando todas las fases disputadas hasta las semifinales inclusive (o mejor rendimiento en la Fase de Grupos según la instancia de clasificación).

El artículo reglamentario sobre uniformes dispone que el equipo designado

administrativamente como local tiene prioridad para utilizar su uniforme oficial principal (titular) completo. El equipo designado como visitante (en este caso, Boca Juniors) es quien debe adaptar las piezas de su equipación que puedan generar confusión visual o falta de contraste con las del local, motivo por el cual la Conmebol le asignó a Boca el uso de shorts y medias amarillas para contrastar con el negro de Mineiro.

Debido a que Atlético Mineiro utilizará sus habituales pantalones y medias de color negro en la final, las autoridades del organismo sudamericano determinaron que Boca Juniors evite el uso de prendas inferiores oscuras para impedir cualquier superposición cromática durante el desarrollo del encuentro. De este modo, el conjunto argentino lucirá un conjunto inédito en la presente temporada, diferenciándose apenas de la histórica combinación de 2007 por el color de las medias (que en aquella ocasión fueron azules con detalles amarillos, mientras que este sábado serán íntegramente amarillas).

El antecedente que ilusiona: la odisea de la final de la Copa Libertadores 2007

Aunque la decisión nació en los escritorios reglamentarios, la coincidencia resulta ineludible para el mundo Boca: la última vez que el club disputó una final internacional con camiseta azul y pantalón amarillo fue el 20 de junio de 2007, en la recordada revancha de la Copa Libertadores ante Gremio, en Porto Alegre. Aquella noche, con dos goles de Juan Román Riquelme, Boca se impuso 2-0 (cerrando un contundente 5-0 global tras el 3-0 en La Bombonera) y conquistó su última Copa Libertadores.

Aquel antecedente guarda, además, una célebre anécdota de utilería. Según recordó oportunamente el histórico utilero Roberto Prado, la delegación había viajado a Brasil únicamente con pantalones blancos, pero el día previo al partido el directivo Juan Carlos Crespi notificó que la Conmebol había aprobado el uso del short amarillo.

Ante la falta de stock en Brasil, el club debió gestionar de urgencia con la marca proveedora en Buenos Aires el envío de un juego completo de pantalones amarillos, los cuales viajaron en un vuelo de último momento junto a dirigentes y arribaron al vestuario visitante apenas una hora antes del inicio del encuentro, cuando los futbolistas ya se encontraban cambiados. Casi dos décadas después, el amarillo vuelve a cruzarse en el camino de Boca en una definición continental con el objetivo de cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Agencia NA