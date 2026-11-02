El puerto de Bahía Blanca exportó más de 10 millones de toneladas de granos y derivados

El puerto de Bahía Blanca cerró los primeros nueve meses de 2026 con exportaciones de granos y subproductos por 10.185.002 toneladas, un 6% más que en igual período del año pasado.

El balance refleja el peso de la demanda asiática y el protagonismo del maíz, que desde marzo encabeza los embarques del complejo local.

En septiembre salieron 1.418.263 toneladas, con una mejora interanual del 5%. Fue el mayor volumen mensual del año, por encima de los registros de mayo y enero, y permitió recuperar terreno después de dos meses consecutivos de descenso en las cargas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El movimiento también tuvo su correlato en el ingreso de divisas. Las exportaciones del mes representaron 427,9 millones de dólares y explicaron el 12% del aporte nacional correspondiente a granos y subproductos. Frente a agosto, el incremento fue cercano al 53%.

Ese crecimiento respondió principalmente a una mayor cantidad de mercadería exportada y a mejoras en los precios FOB del trigo, la cebada y la malta.

La diferencia entre la evolución del tonelaje y la de las divisas muestra que el resultado económico depende tanto del volumen como de la composición de los envíos y sus valores.

Asia concentró el 85% de las cargas de septiembre. América del Sur recibió otro 14%, con una presencia destacada de Brasil, mientras que el porcentaje restante correspondió a Nueva Zelanda.

La distribución permite dimensionar la importancia de los mercados de larga distancia para la actividad agroexportadora bahiense.

Los datos surgen del informe de movimiento portuario de septiembre de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.

El relevamiento comprende granos, productos y subproductos, por lo que sus cifras describen ese segmento de la operatoria y no la totalidad de las mercaderías que moviliza el sistema portuario local.

El maíz volvió a ocupar el primer lugar, con 682.881 toneladas y una participación del 48% en los embarques del mes. Vietnam absorbió el 38% de esos envíos, seguido por Arabia Saudita, con el 15%, y Malasia, con el 13%.

Así, casi la mitad del volumen exportado en septiembre correspondió a un solo cultivo. Su continuidad al frente de las cargas desde marzo explica buena parte del perfil que mostró la actividad durante el año y la relevancia de los compradores asiáticos.

Durante septiembre se descargaron 1.349.430 toneladas. El camión explicó el 66% de ese movimiento y el ferrocarril, el 34%.

El poroto de soja quedó en segundo término, con 279.532 toneladas. China recibió el 96% y Malasia el 4% restante, una distribución que exhibe una concentración mucho mayor que la observada en otros productos.

El trigo completó el podio con 238.796 toneladas. Indonesia fue su principal comprador, con el 43% de los envíos, mientras que Brasil representó el 12%. Tailandia y Pakistán participaron con un 10% cada uno.

La presencia de esos destinos confirma que la demanda asiática no se limitó al maíz o a la soja.

También tuvo un papel central en las ventas de trigo, aunque en este caso Brasil mantuvo un lugar entre los principales mercados.

En cebada, en cambio, predominó el vínculo regional. De las 84.235 toneladas embarcadas, el 71% tuvo como destino Brasil y el 29% restante, Arabia Saudita. La malta mostró una concentración todavía más marcada: sus 36.609 toneladas se dirigieron íntegramente al mercado brasileño.

El complejo girasol aportó otras 96.210 toneladas, entre aceite y pellets. En conjunto, ambos productos representaron alrededor del 7% de las exportaciones del mes y sumaron destinos distintos de los que dominaron las cargas de cereales y soja.

Los embarques de aceite de girasol alcanzaron las 67.000 toneladas. Jordania concentró el 45% de las compras, India el 33% y Brasil el 18%. Esos tres mercados reunieron, de ese modo, casi la totalidad del volumen despachado.

En pellets de girasol se exportaron 29.210 toneladas. Arabia Saudita recibió el 63% y Nueva Zelanda el 37%. Este último país adquirió 10.680 toneladas y explicó la participación de Oceanía en el balance mensual.

Asia y Brasil como destinos principales

El mapa comercial reunió, por lo tanto, dos características: un claro predominio de Asia en el volumen general y una relación sostenida con Brasil en productos específicos. El país vecino tuvo especial incidencia en cebada y malta, además de participar en trigo y aceite de girasol.

La actividad de los muelles estuvo acompañada por un importante ingreso de mercadería a las terminales.

Durante septiembre se descargaron 1.349.430 toneladas, un 1% más que en el mismo mes de 2025. El camión explicó el 66% de ese movimiento y el ferrocarril, el 34%.

El maíz también lideró las descargas, con 827.220 toneladas. En este cultivo, la distribución entre ambos medios de transporte fue prácticamente equilibrada: el 52% llegó por carretera y el 48% por tren.

Con septiembre incorporado al balance, Bahía Blanca superó los diez millones de toneladas exportadas por el sector agroindustrial.

El crecimiento acumulado del 6% resume un período en el que el maíz sostuvo el liderazgo y los mercados asiáticos concentraron la mayor parte de las cargas del último mes relevado.