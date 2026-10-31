Cuáles son las estimaciones de crecimiento de la economía para 2026

Sebastián Menescaldi, economista y director de la consultora EcoGo, dio a conocer sus estimaciones para el crecimiento de la economía argentina y afirmó que habrá "cierta recuperación" en septiembre, aunque no será suficiente para evitar que la economía caiga en recesión.

El economista se refirió a los supuestos que deben cumplirse para que el Producto Interno Bruto (PIB) no registre una contracción de cara al tercer trimestre del año. De confirmarse esa estimación, la economía argentina entraría en una recesión técnica, un fenómeno macroeconómico que ocurre cuando se observan dos trimestres consecutivos de retroceso.

"Para crecer en lo que resta del año tenés que crecer muy fuerte, alrededor de un 8%", sostuvo en declaraciones a Splendid AM 990. Si bien confirmó que pronostican una recuperación de cara a septiembre, bajó la espuma al asegurar que la economía caerá en el tercer trimestre.

A su vez, agregó que en 2026 la expansión anual será menor que el 1%: "Crecerá por debajo del 1%. Nosotros estamos viendo un aumento del 0,8%".

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Menescaldi afirmó que el año electoral tampoco aporta confianza para la recuperación económica, dado que suele estar marcado por un alto grado de incertidumbre y volatilidad cambiaria.

"Tenemos un año electoral, todos hacen el famoso canuto y consumen menos. Las empresas no van a invertir. Se viene un año áspero, con volatilidad financiera y sin un boom en términos económicos", adelantó.

"Va a ser una elección polarizada. Se va a votar entre el mercado y una oposición más populista que no se sabe qué va a hacer con el modelo actual. Si vamos a ese escenario, lamentablemente vas a tener alguna corrida", consignó en relación con la frase del Banco Central en la que descartaba cualquier tipo de ataque especulativo con el dólar. (N/A)