A cuánto cerró el dólar en Bahía y qué dato llamó la atención este viernes

El dólar cerró este viernes 30 con una cotización promedio de $1.522,64 para la compra y $1.564,69 para la venta en Bahía Blanca, de acuerdo con el relevamiento de InfoDólar.

En el mercado oficial, los valores de referencia del Banco Nación y Banco Provincia se ubicaron en $1.513 para la compra y $1.560 para la venta.

Por su parte, el dólar blue se ofreció en la plaza local a $1.553 para la compra y $1.581 para la venta, con una diferencia de 28 pesos entre ambas operaciones.

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Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP operó a $1.566,06 para la compra y $1.566,54 para la venta, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.682,40.

En tanto, el dólar tarjeta o turista se ubicó en $2.028, con los recargos correspondientes.

Por su parte, el riesgo país alcanzó los 790 puntos básicos, según el índice EMBI elaborado por JP Morgan, luego de registrar una suba del 6,6% durante la última jornada de octubre.

El indicador alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2025, en un contexto de fuertes caídas de los bonos argentinos y de las acciones en Wall Street.