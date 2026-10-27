La industria no repunta: cayó en septiembre y acumula nueve meses en baja

La actividad industrial volvió a mostrar señales de estancamiento en septiembre. De acuerdo con las estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la producción cayó 0,2% mensual, sin estacionalidad, y registró una contracción de 3,4% frente al mismo mes de 2025.

Con estos resultados, la industria acumula una baja de 2,8% en los primeros nueve meses del año respecto del mismo período de 2025. Además, la actividad se mantiene 11% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023, según el informe elaborado por la entidad a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes del sector.

El relevamiento anticipa un escenario de desempeño dispar entre las distintas ramas manufactureras, con algunos segmentos que muestran mejoras mensuales y otros que todavía no consiguen recuperar el terreno perdido. La debilidad de la demanda interna y el bajo dinamismo de sectores vinculados a la construcción y los bienes durables continúan entre los principales factores que condicionan la evolución de la actividad.

El dato de septiembre se conoce luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la producción industrial manufacturera creció 1,9% mensual en agosto, aunque cayó 3,2% en la comparación interanual. En los primeros ocho meses del año, el indicador oficial acumuló un retroceso de 2,7%.

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La mejora mensual de agosto no había alcanzado para revertir el panorama de estancamiento. Según la UIA, la actividad todavía se ubicaba 12% por debajo de los niveles de 2022, en un contexto marcado por fuertes diferencias entre los sectores que logran sostener su producción y aquellos afectados por la caída del consumo y la competencia de las importaciones.

La construcción y la metalmecánica siguen sin recuperarse

Entre los indicadores vinculados a la construcción, el comportamiento de septiembre fue heterogéneo. Las ventas de insumos relevadas por el Índice Construya cayeron 1% mensual, mientras que los despachos de cemento crecieron 14%, impulsados principalmente por el aumento de las entregas a granel, asociadas a obras de mayor escala, y por una mayor demanda.

Sin embargo, ambos indicadores continúan en terreno negativo en el acumulado del año: las ventas de insumos para la construcción retrocedieron 1,5% y los despachos de cemento, 3% frente al mismo período de 2025. Además, se encuentran más de 25% por debajo de los niveles de 2022.

En la industria metalmecánica, la producción creció 2,5% respecto de agosto, pero el avance no alcanzó para compensar la caída del mes anterior. En lo que va del año, el sector acumula una contracción de 5% interanual y permanece 18% por debajo de los niveles de 2022.

La producción de acero también mostró dificultades: cayó 4% mensual en septiembre. En contraste, el aluminio primario registró una suba de 4% frente a agosto. Pese a esas diferencias, ambas actividades mantienen un balance positivo en la comparación acumulada con 2025, aunque el acero continúa 13% por debajo de los niveles de 2022.

Otro de los rubros con un desempeño mensual negativo fue la refinación de petróleo, que retrocedió 5% respecto de agosto. No obstante, se mantiene entre los sectores con mejores resultados en el balance anual: acumula un crecimiento de 6% frente a 2025 y opera 16% por encima de los niveles de 2022.

Por su parte, la fabricación de vehículos registró una mejora mensual de 1% en septiembre, pero se mantuvo en el nivel más bajo para ese mes de los últimos seis años. En el acumulado de 2026, la producción automotriz cayó 17% interanual y se ubicó 20% por debajo de los registros de 2022.

El panorama también presenta diferencias dentro de la industria de alimentos y bebidas. En septiembre crecieron la producción de bebidas (8,5%), la faena vacuna (3,3%), la faena porcina (1,9%) y la producción láctea (0,4%). En cambio, la molienda de oleaginosas retrocedió 5% mensual.

Por su parte, el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales aumentó 1% respecto de agosto y acumuló una mejora de 5% frente al bajo nivel registrado en 2025. La liquidación de divisas agroindustriales también mostró un avance mensual, de 13%, aunque ese dato no alcanza por sí solo para modificar el panorama general de la actividad. (con información de TN)