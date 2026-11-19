La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a una disputa judicial y resolvió por unanimidad que la causa sobre la compra de una mansión en Pilar, vinculada a supuestas maniobras irregulares de la AFA, sea investigada por el juez Daniel Rafecas.

Así, el tribunal dejó sin efecto el fallo de la Cámara de Casación que había declarado competente al Juzgado Federal de Campana.

La decisión lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El expediente investiga una presunta maniobra de lavado de activos, en la que inicialmente se acusó a Luciana Pantano y Ana Conte de adquirir un inmueble en Villa Rosa, Pilar, a través de la firma Real Central SRL, sin contar con capacidad económica suficiente para justificar la operación.

En su resolución, la Corte cuestionó con dureza el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, firmado por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que había dispuesto que el expediente pasara al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

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Los supremos consideraron que esa decisión afectó de manera “severa e inequívoca” la garantía del juez natural y que implicó una “grosera” violación de las reglas de competencia.

Además, señalaron que Casación omitió analizar los argumentos de la fiscalía, que había sostenido que debía intervenir la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.

“No se investiga exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales”, sostuvo la Corte.

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