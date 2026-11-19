Las últimas seis décadas dibujan claramente el escenario.

Desde 1965 el consumo mundial de petróleo redujo su participación relativa entre todas las fuentes de energía en alrededor del 7 por ciento, pasando de un 40 a un 33.

Las cifras surgen del Energy Institute, organismo profesional internacional dedicado al sector energético.

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Pero el dato más relevante es que ese consumo resultó sustituido por energías renovables, entre las cuales se encuentran los biocombustibles. Al cabo, la mejor vía de escape para el transporte en cuanto a la reducción de huella de carbono, mejora de la salud pública y utilización de los motores a combustión y redes logísticas. Con un aditamento: sin requerir cambios significativos.

Los biocombustibles se producen a partir de sustancias biológicas, tales como materias primas agrícolas y agroindustriales, desechos forestales, etc., que a diferencia del petróleo no se fosilizaron a lo largo de millones de años.

Resulta contradictorio –para no decir insólito-, entonces, que agentes económicos vinculados a dicha actividad se posicionen a contramano de los incentivos que reciben los "combustibles verdes". E, incluso, con el agravante de promover terminar con los mismos.

En este contexto, resulta inexplicable que tras el principio de acuerdo para sancionar una nueva Ley que elevara los cortes (porcentaje mínimo obligatorio de combustible de origen vegetal que se debe mezclar con los combustibles fósiles tradicionales), incorporara nuevos actores y le otorgara al sector quince años de previsibilidad, la iniciativa quede paralizada. En punto muerto.

Y esto se produjo tras una toma de acciones llevada a cabo a espaldas de las Pymes por la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) y el propio ministro de Economía, Luis Caputo, protagonistas clave del "no cambio".

La sensación, generalizada, es que se tiró por la borda una oportunidad propicia para alentar la producción y avanzar hacia un marco superador en materia de biocombustibles.

Con la actual Ley 27.640 -creada en 2021- se producen cerca de 900 mil toneladas de biodiesel al año, abastecidas en su totalidad por las Pymes regionales.

Se trata, claro, de un momento propicio para dar un salto a todo nivel en el sector.

Incrementar el corte, sumar nuevos actores y ordenar las inversiones de los próximos 15 años.

No obstante, la reforma de la Ley quedó empantanada en la Cámara de Diputados, por lo que está a un paso de perder estado parlamentario.

O sea, lo que generaba amplias expectativas de un acuerdo multisectorial se diluyó hasta convertirse en una oportunidad perdida.

Vale recordar que el propio Poder Ejecutivo fue quien equivocó el camino al redactar los capítulos de biodiesel sin convocar –una obviedad- a las Pymes elaboradoras del 100 por ciento de corte obligatorio.

Se trata de las plantas regionales no integradas de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, abastecedoras del 7,5 por ciento que se mezcla con el gasoil en todo el país.

De hecho, la Nación tampoco convocó a las provincias donde esas plantas funcionan.

Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), fue el primero en pronunciarse ante ese dislate.

"El proyecto no crea producción, la redistribuye, trasladando volumen de las Pymes regionales hacia plantas de grandes grupos exportadores que hoy están paradas por su enorme capacidad ociosa", denunció Martelli.

Porque en contrapartida, quien sí participó de aquella redacción fue la industria aceitera exportadora, nucleada en CIARA.

A buen entendedor...

Se redactó una ley a medida de esas cámaras, que literalmente condena a la quiebra a varias de nuestras Pymes regionales para transferir el mercado interno a seis grandes compañías integradas del polo de Rosario, Santa Fe.

Como advirtió CEPREB, el proyecto "no crea producción, la redistribuye", trasladando volumen de las pymes regionales hacia plantas de grandes grupos exportadores que hoy están paradas por su enorme capacidad ociosa.

Lo cierto es que, por estas horas, en el Senado el oficialismo consiguió aprobar la iniciativa por 41 votos contra 25, aun cuando se condena al cadalso a buena parte de las Pymes.

Y si bien presumieron que igual mayoría se replicaría en Diputados, allí chocaron con dos problemas.

El primero, de representación: la Cámara baja se integra en proporción a la población, y por eso la provincia de Buenos Aires -una de las más perjudicadas- aporta 70 legisladores, un peso muy distinto al que tiene en el Senado.

Y el segundo fue político: el proyecto encontró una dura resistencia del peronismo, el PRO, el MID, la UCR y sectores de Innovación Federal y bloques menores.

A todo ello se sumó el fuerte deterioro económico que volvió políticamente indefendible avalar una norma que envía al quebranto a Pymes industriales del interior del país.

En dicho contexto, quizás llegó la hora de escuchar con suma atención una propuesta que viene elaborando el propio sector Pyme.

Se trata, apenas –y nada menos- de dos correcciones a la Ley.

Preservar el segmento actual de las elaboradoras no integradas –o sea, los 7,5 puntos que actualmente abastecen-, con competencia por precio entre ellas y vigente durante toda la ley.

Y en segundo término que cualquier aumento del corte sea el espacio para la incorporación de nuevos actores. Y no una simple transferencia de volumen desde las propias Pymes.

En concreto, una solución integral para mantener nada menos que a 2.000 puestos de trabajo directo y 9.000 indirectos, con la clara alternativa de incrementar la producción y aquellos números de por sí ya relevantes.

Con un aditamento: elevar el corte al 12,5 por ciento, organizado en tres segmentos y que "ese esquema rija durante toda la vigencia de la ley".

Con dichos cambios, las grandes aceiteras podrían ingresar al mercado interno sin arrasar con las regionales, y la Argentina contaría con un marco moderno y previsible que todos dicen querer.

La oportunidad sigue abierta. Aunque el tiempo juega claramente en contra, siendo que está en juego un importante sector de nuestras economías regionales.

Ni más ni menos que eso...