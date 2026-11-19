La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse este jueves de las políticas del Gobierno nacional al pedirle que saque “el pie del Estado de encima de las pymes” para que puedan “producir, invertir y generar trabajo”.

En una publicación en su cuenta de la red social X, la senadora oficialista dijo que es necesario modificar la situación de temas como “el IVA, saldos, retenciones y percepciones y cargas sociales” porque “son algunos cambios que pueden sentirse en el día a día”.

En el video difundido en su cuenta de X, Bullrich sostuvo que los empresarios pyme son "personas que tienen la voluntad de invertir, de crecer" y planteó que "hay que escalonar determinadas decisiones para poder entender que cada uno tiene que estar preparado en su sector para poder competir".

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En ese sentido, enumeró una serie de medidas tributarias y laborales que considera necesarias para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas. "Yo creo que el IVA tiene que pagarse al cobrar la factura", afirmó, y también propuso "acelerar realmente la devolución de los saldos a favor" y "actualizar los mínimos de retención".

Diferenciándose de política que impulsa en presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, la legisladora se pronunció a favor de eliminar percepciones, establecer "un mínimo no imponible de cargas sociales" y contar con "impuestos que sean compatibles con la producción, con el trabajo y con la ganancia que tiene que tener una empresa".

La parlamentaria también mencionó la necesidad de "separar lo que son las prestaciones sociales del empleo", como parte de los cambios que considera necesarios para mejorar las condiciones de funcionamiento del sector productivo.

En el mensaje escrito con el que acompañó el video, Bullrich aclaró que, sin embargo, las propuestas no implican modificar la orientación económica del Gobierno. "No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo", señaló.

"Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo", agregó en la publicación.

Además, destacó que las modificaciones vinculadas con "IVA, saldos, retenciones y percepciones y cargas sociales" son algunos de los cambios que, a su entender, "pueden sentirse en el día a día" de las empresas.

Finalmente, Bullrich expresó su expectativa de que las pequeñas y medianas empresas puedan expandirse en los próximos años. "Creo mucho en lo que hacen y espero que todas las próximas décadas dejen de ser PyMEs, sean empresas medianas o grandes, todos crezcan, porque si crecen ustedes, crece el país", concluyó. (N/A)