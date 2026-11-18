El intendente Federico Susbielles encabezó, junto a la diputada provincial Maite Alvado, la entrega de actas de constitución y regularizaciones a 80 asociaciones civiles de Bahía Blanca.

La ceremonia se realizó en el hall central del Palacio Municipal, colmado por representantes de diversas entidades sociales, deportivas y de bien público que lograron obtener su personería jurídica tras años de espera.

Durante la jornada, 44 entidades recibieron su constitución de asociaciones civiles y otras 36 sus regularizaciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En su discurso, el jefe comunal celebró la convocatoria y destacó el rol comunitario de las instituciones: “Las asociaciones civiles son un pilar de la comunidad y no hay mejor lugar que el Palacio Municipal para reconocerlas como lo estamos haciendo hoy. Gracias por lo que hacen todos los días por la gente”, expresó.

Susbielles también valoró la labor legislativa de la diputada Maite Alvado en pos de proteger a las asociaciones civiles y el trabajo desarrollado por la Dirección de Asociaciones Civiles del Municipio y por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, para que las entidades beneficiadas hayan logrado obtener su constitución o bien normalizarla.

“Gracias al trabajo conjunto de todos ellos hoy estas instituciones pueden obtener por primera vez o volver a contar con su personería jurídica , un tramite fundamental que les permitirá continuar creciendo por el bien de la comunidad”, indicó Susbielles para luego resaltar que “la fuerza de Bahía está en cada institución que todos los días abre sus puertas con el compromiso de hacer de esta una ciudad mejor”.

Vale recordar que este objetivo se cumple gracias un convenio firmado entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Asociaciones Civiles del Municipio que facilita la creación gratuita de asociaciones civiles y el censo de instituciones de bien público (clubes de barrio, sociedades de fomento y centros de jubilados, entre otras).

Por su parte, Maite Alvado recordó el origen de la normativa que permitió la regularización de las instituciones: “En 2020 sancionamos la Ley de Asociaciones Civiles 15.192, una norma que nos costó mucho discutir en la Legislatura y sobre la cual pocos creían que iba a funcionar en la práctica. Seis años después vemos sus frutos, y me llena de alegría poder ayudarlos a ustedes, que son quienes ponen el cuerpo todos los días en nuestros barrios”.

“Sabemos que tener la personería jurídica es un granito de arena frente a otros problemas que los aquejan, como las tarifas o la dificultad para cubrir los gastos mensuales. Pero así como ustedes confiaron en esta ley, hoy contamos con un intendente que respalda a este gran equipo para que estos trámites sean una realidad”, finalizó Alvado.

Del evento también participaron el diputado provincial Facundo Tignanelli y la diputada Micaela Olivetto, quienes minutos antes presentaron ante la comunidad bahiense el proyecto de ley que busca poner un límite a las empresas de apuestas online de la Provincia de Buenos Aires, una iniciativa que propone que las empresas de apuestas online realicen un aporte económico obligatorio para financiar la salud mental y promover el deporte, los clubes de barrio, las sociedades de fomento y otras instituciones de desarrollo comunitario, es decir, fortalecer a las instituciones de bien público y deportivo.