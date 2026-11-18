Dos jóvenes ingenieras en Sistemas de la Información desarrollaron una aplicación que busca mejorar la comunicación de personas con dificultades en la movilidad o el habla. Se trata de Joaco Studio, una plataforma experimental de seguimiento ocular que transforma la mirada en una herramienta para escribir y expresarse.

Sus creadoras son Aldana Nonnenmacher, de 25 años, oriunda de Villa Regina, y Giuliana Guidi, también de 25 años, de Bahía Blanca. El desarrollo surgió como trabajo final de sus carreras universitarias, a partir de una propuesta del docente e investigador Gustavo Gasaneo, fundador de Neufitech SRL, una empresa especializada en soluciones tecnológicas para personas con dificultades de movilidad y compromiso comunicacional.

La iniciativa nació de la necesidad de contar con herramientas que permitan evaluar qué sistemas de comunicación pueden adaptarse mejor a cada usuario. Para ello, las jóvenes diseñaron una aplicación que analiza las diferencias en la velocidad, precisión y calidad de la escritura según las posibilidades de interacción física de cada persona.

Cómo funciona la aplicación

Joaco Studio utiliza una cámara y luces infrarrojas para registrar el movimiento de los ojos y permitir que una persona escriba mediante la mirada.

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La plataforma propone una experiencia de evaluación en la que los participantes observan un video y luego deben redactar lo que vieron a través de tres modalidades: con un teclado convencional utilizando ambas manos, con una sola mano y, finalmente, mediante un teclado en pantalla controlado por un dispositivo de seguimiento ocular.

De esta manera, la aplicación permite comparar el desempeño en cada modalidad y obtener datos objetivos para su posterior análisis.

"Joaco Studio es una plataforma experimental de seguimiento ocular (eye tracking) diseñada para evaluar cómo cambian la velocidad, precisión y calidad de la comunicación escrita cuando una persona escribe con dos manos, con una mano, o únicamente con la mirada", explicaron sus creadoras.

Aldana señaló que la propuesta surgió de un análisis previo sobre el impacto de las limitaciones motoras en la velocidad y la calidad de la comunicación escrita. A partir de esos resultados, desarrollaron una herramienta que permite estudiar ese proceso con mayor precisión y en tiempo real.

Además de facilitar la evaluación, el sistema busca orientar a profesionales y familiares sobre qué equipamiento o método de comunicación puede resultar más adecuado para cada persona.

Por su parte, Giuliana destacó que la plataforma permite recopilar información objetiva y generar evidencia científica sobre cómo los distintos métodos de acceso influyen en la producción de textos y en sus características lingüísticas.

En ese sentido, los resultados obtenidos mostraron que, a medida que aumentan las limitaciones de movimiento o de interacción física, disminuye la producción lingüística de las personas. "Esto refuerza la importancia de diseñar tecnologías accesibles y adaptadas a cada usuario", remarcó Aldana.

De un proyecto universitario a una solución tecnológica

El desarrollo se llevó adelante en el marco de la Práctica Profesional Supervisada que ambas estudiantes realizaron en Neufitech SRL, a partir de un convenio con el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación.

La propuesta de Gasaneo les permitió vincular los conocimientos adquiridos durante sus carreras con una necesidad concreta en el ámbito de la comunicación asistida.

"Formar parte de un proyecto con un impacto social tan relevante nos permitió no solo aplicar e integrar conocimientos técnicos, sino también dimensionar el valor de la tecnología cuando se orienta a mejorar la calidad de vida de las personas", expresaron las ingenieras.

Actualmente, Joaco Studio forma parte del catálogo de productos que Neufitech SRL comercializa en todo el país. La empresa se especializa en el desarrollo y la distribución de dispositivos tecnológicos destinados a resolver problemáticas vinculadas con las dificultades de movilidad y comunicación.

Tras finalizar sus estudios y convertirse en ingenieras, Nonnenmacher regresó a Villa Regina, mientras que Guidi continúa en Bahía Blanca. Ambas trabajan en empresas vinculadas con sus respectivas profesiones y mantienen el interés por seguir desarrollando soluciones tecnológicas con impacto social.

"Seguimos con la motivación de continuar creciendo profesionalmente y desarrollando soluciones que generen un impacto real", concluyeron.