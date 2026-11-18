Las causas que motivaron la muerte de un hombre de 66 años, luego de una fallida endoscopía que debía realizarse el pasado lunes, están siendo investigadas por la fiscalía, tras la denuncia de la viuda.

El hecho tuvo por víctima a Héctor Omar Schwenzel y tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar.

"Está en el inicio de la etapa de investigación, por ahora como averiguación de causales de muerte, pero se va a tratar de determinar si hubo un homicidio culposo o un caso de mala praxis", comentó una fuente allegada a la investigación.

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El caso tuvo una desagradable particularidad: según la denunciante, una ambulancia trasladó a Schwenzel desde el hospital Español, donde no pudo practicarse el estudio, hacia su domicilio en la calle Coulin, donde directamente dejaron el cuerpo sin vida en un sillón y se retiraron.

La viuda habría aclarado en la denuncia que su marido no tenía antecedentes de enfermedades y que una médica de una salita barrial le había recomendado la endoscopía a partir de unos dolores estomacales que había notado en los últimos meses.

El estudio estaba previsto en el Español, pero finalmente no se pudo practicar, pese a que al hombre intentaron colocarle el endoscopio al menos tres veces y le inyectaron algo, según dijo la mujer.

Luego de eso comenzó a sentirse mal, hasta que se descompensó y llamaron al 911, pero finalmente la ambulancia que lo trasladó a un centro asistencial supuestamente lo devolvió al hogar ya sin vida, dejando el cuerpo en el sillón del living.

"Se cree que entre hoy y mañana se realizará la autopsia", agregó otra fuente, teniendo en cuenta las dificultades existentes por falta de médico legista.

"La situación puede variar con los distintos informes que requirió el fiscal", amplió.



