Nico Paz aprovechó la doble fecha FIFA como ningún otro jugador de la Selección Argentina, se convirtió en el máximo goleador del equipo post Mundial 2026 y tras el retiro de Messi renovó las ilusiones de los hinchas que lo ven como el heredero del 10. Incluso la mamá de Leo.

Fabián, tío del jugador del Como, reveló el encuentro que mantuvo el volante del Como con Celia en el último partido del rosarino y la frase que conmovió a la familia: "Vos sos el sucesor de mi hijo".

"Nico es una persona muy tranquila, muy sencilla. No tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi. Para él, conocerlo y jugar con él, fue como tocar el cielo con las manos. Como que no se la cree. Además, al no vivir acá, no tiene tanto la presión como otros jugadores", contó en diálogo con Radio La Red.

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Y recordó la anécdota de la última vez que lo fue a ver a la cancha, en el Monumental contra Benín.

"Él salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando. Él la va a saludar porque la conocía y la mamá de Messi le agarra la mano y le dice 'vos sos el sucesor de mi hijo'", señaló.

"Yo estaba en el auto esperándolo y cuando sale estaba shockeado y me dice 'no me la puedo creer lo que me acaba de pasar' y me lo contó como algo muy increíble. Es como un niño en el fondo, le dio mucho emoción", agregó.

Además, aseguró que Nico "se sorprende mucho todavía" por cómo se vive el fútbol en el país: "es otra pasión, otra locura".