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El último fin de semana se desarrolló en Mar del Plata el Torneo Provincial "52 Aniversario FENBAS" de natación, para atletas federados y promocionales, con una importante presencia bahiense.

Uno Bahía Club, con 44 chicos, sumó 1266 puntos y alcanzó el tercer escalón del podio, que estuvo liderado por Kimberley (1881) y Once Unidos (1778), ambos clubes locales.

Mientras que Olimpo, que concurrió con 16 nadadores, totalizó 970 unidades y se posicionó quinto.

La convocatoria general fue de 970 nadadores de toda la provincia de Buenos Aires y del país (modalidad Open), más la participación internacional de delegación invitada de Uruguay.

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Resultados finales

1° Kimberley – 1.881,50 puntos

2° Once Unidos – 1.778 puntos

3° Uno Bahía Club – 1.266 puntos

4° Estudiantes de La Plata – 1.095 puntos

5° Olimpo – 970,33 puntos

6° Racing Balcarce – 847 puntos

7° Municipalidad de San Isidro – 776 puntos

8° Atlantis – 766,50 puntos

9° Náutico Zárate – 664 puntos

10° Vélez Sarsfield – 445 puntos

La delegación de Uno estuvo integrada por Tatiana Andacaba Carrazana, Julieta Andacaba Carrazana, Facundo Brunand, Bianca Cabrera, Delfina Canle, Facundo Cañon, Benicio Capella, Maitena Castro Gallego, Ludmila Cecconi, Mora Cejas, Bianca Cocce, Genaro Compagnucci, Benito D'Annuncio, Timoteo D'Annuncio, Lourdes De Dios, Juana Domínguez, Vicente Candela Echavarria, Agostina Eppler Schechtel, Benjamín González, Ítalo Gatti, Amparo Giner, Gennaro Giovanini, Emilia Godoy, Pedro Hernández, Inara Jara, Amparo Koestler, Lola Lertora Gorordo, Martina Lertora Gorordo, Tianxin Lin, William Lin, Josefina Machado, Julia Machado, Thiago Marinozzi, Aitana Moreno Aguilera, Bautista Muñoz Mamer, Tahiel Scaramuzzino, Luca Piangatelli, Iñaki Recabeitia, Carmela Ruiz Acosta, Lola Simone, Albano Stefanelli, Santiago Strien, Sofia Strien y Camilo Vanzini.

Los entrenadores a cargo fueron Martina Sonia Kinter, Julieta Santiloni y Martin Sottile.

Mientras que por Olimpo, junto al coach Agustín Giménez, viajaron Iñaki Echeverria, Julia Mencia, Victoria Stamati, Agostina Contreras, Juana Pellicciotta, Pietro Campos, Isadora Weimann, Ciro San Martín, Keyla Salman, Ian Lugones, Gonzalo Martínez, Gianluca Vivandelli, Marcos Leonhardt, Benicio Trigo, Guadalupe Aversano y Aimee García.