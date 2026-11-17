La selección de Brasil cerró el 2026 con una contundente goleada 7-0 contra su par de Singapur, con una actuación estelar de Vinícius Jr. que se lució con un triplete.

Además del extremo del Real Madrid, también convirtieron Endrick, Estevao, Rayan y Raoul Suhaimi, este último en contra, en el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Singapur.

La tendencia favorable a Brasil se hizo ver desde el inicio, ya que luego de solo 21 minutos de juego los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti ganaban 3-0 con un hat-trick de Vinícius, quien estuvo encendido en esta fecha FIFA ya que frente a Japón había hecho los dos goles en la caída 3-2.

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Antes de que finalizara el primer tiempo, la "Canarinha" pudo estampar el 4-0 a través de Endrick.

Finalmente, en el complemento Estevao y Rayan fueron los encargados de anotar el quinto y sexto gol para la selección sudamericana, mientras que Suhaimi convirtió en contra para el 7-0 definitivo.

De esta manera, Brasil pudo cerrar con una sólida goleada ante un equipo que está varios escalones por debajo suyo un decepcionante 2026, en el que sufrió la eliminación a manos de Noruega en el Mundial 2026, en la que representó su peor participación en el torneo de selecciones más importante del mundo desde Italia 1990.