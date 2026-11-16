"Fuimos el que mejor jugó y fuimos los más contundentes todo el año", dijo el bahiense campeón con CASI

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Primero como jugador y ahora como entrenador, el bahiense Franco Fasano sumó un nuevo hito en su carrera deportiva con la consagración del CASI campeón de Intermedia en el rugby de Buenos Aires. El sábado la Academia derrotó a SIC -su clásico rival- 43 a 27, con Fasano en su cuarta temporada dirigiendo al equipo que sería como una Reserva en fútbol.

El ex wing formado en Sociedad Sportiva atesora el haber sido parte -dentro de la cancha- del XV del CASI que ganó el campeonato de Primera en 2005, tras de 20 años. Y el último conseguido en la división principal por este grande del rugby argentino, el más ganador en la historia de la URBA (33 títulos).

Fasano se desempeña como entrenador de los backs (tres cuartos), mientras que la conducción de los forwards está a cargo de Ramiro Alarcón. Ambos responden a un grupo más grande que cuenta con Junior Murgier como head coach de la Primera y, entre otros, con Santiago “Tati” Phelan (ex DT de Los Pumas) como entrenador de defensa.

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“El año pasado nos quedamos afuera de los playoffs en la última fecha y eso hizo al equipo madurar o crecer fuertemente para ver hoy los frutos. Había sido un baldazo de agua fría que sirvió para ser mucho más contundentes este año. Terminamos primeros en el campeonato para clasificar a los playoffs”, dijo el bahiense.

CASI tuvo una campaña arrolladora a lo largo de la clasificación y fase final.

“Perdimos solo dos partidos en el año, uno con CUBA y otro con Newman en la primera etapa. Después no perdimos más. A veces decir justo ganador… A veces gana el que mejor juega. No siempre pasa, pero en este caso sí: fuimos el que mejor jugó y fuimos los más contundentes todo el año”, afirmó.

En la final el plantel albinegro no contó con presencia bahiense pero sí con un ex integrante del seleccionado mayor de la URS, el pilar tresarroyense Juan Ignacio Albareda.

“La final fue un partido bastante peleado que se destrabó en los últimos diez minutos. Pero estuvimos palo a palo. No fue nuestro mejor partido, pero las finales son siempre diferentes y complicadas”, dijo el DT.

Si bien Fasano se hizo en Sociedad Sportiva como jugador, llegando a Primera y a seleccionados URS, tuvo otra vidriera en Buenos Aires, donde también jugó en el seleccionado de Buenos Aires. Y al igual que otros bahienses como Bernardo Stortoni, Santiago Álvarez Fourcade y Juan Manuel Doria y Marco Ciccioli, por ejemplo, se hizo desde adentro del CASI como jugador. Es decir, conoce mejor que nadie la cultura deportiva de la Academia.

“Después de cuatro años, haber logrado este campeonato es consecuencia de un proceso que se viene trabajando en estos últimos años. El equipo fue dando resultados gradualmente. El primer año no competíamos, estuvimos en mitad de tabla, mirando más para abajo… En el segundo fue mejor y ya el año pasado, cuando quedamos eliminados en la última fecha, se fue viendo el crecimiento. Ahora se repitió la base del equipo del año pasado. Es un equipo que juega bien, se conoce y fluye el juego”, sostuvo.

“Para mí fue algo muy lindo de vivir. Como entrenador es otra cosa a cómo uno lo vive siendo jugador. Yo como jugador salí campeón con CASI en Primera, en M22 y con la Pre A en mi último año. Hoy lo de la Intermedia para el club es algo importante. Es ver que el objetivo que se está buscando hace años está empezando a dar sus frutos”, explicó.

El sábado el público del club de San Isidro vivió como una fiesta y con gran desahogo la consagración la cancha de CUBA, en Villa de Mayo.

“El club ayer era una fiesta, todo el mundo muy contento. Desde 2003 que la Intermedia no salía campeona. Había llegado a finales y demás pero no había ganado. Así que imaginate que una Inter salga campeona después de 23 años es lindo y la gente re lo demostró con mucho cariño, agradecimiento y felicidad. Es algo importante para el club y para mí, obviamente, porque a esto le dedicamos mucho tiempo. Que se consigan los objetivos que se van poniendo está buenísimo”, reconoció.

Por último Fasano dedicó un párrafo para la campaña 2026 de Sociedad Sportiva.

“El club tuvo un año impresionante, más allá del logro en el Regional Pampeano contra Universitario. Un año tremendo, teniendo que afrontar tantos viajes al interior, ganando en Tucumán, Mendoza… Después en el Pampeano quedó medio diezmado de todos esos viajes, con lesiones y clasificó a lo último a semifinales, al límite de quedarse afuera. Y resulta que después ganó muy bien la semifinal y luego la final épica con alargue y muerte súbita. En la que no tuvo su mejor partido, pero supo y pudo sacarlo adelante por el gran equipo que tiene. Un año extraordinario por todo lo que fue pasando, más allá de campeonatos”, concluyó.