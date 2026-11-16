Nelson Pugliese, el nuevo presidente de Vélez que fue crítico con la AFA

Nelson Pugliese, nuevo presidente de Vélez, al imponerse en los comicios este domingo y con el 38% de los votos, fue crítico con el reparto de ingresos por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), además de la forma de votar de otros dirigentes en las reuniones de Comité.

Cuando aún era vicepresidente de Fabián Berlanga, presidente saliente que ejercerá como vicepresidente tercero a partir del año próximo, Pugliese había lamentado que “con los ingresos de AFA no le pagás ni a dos jugadores”.

El respaldo de la Unidad Velezana, conformada por cinco agrupaciones, permitió que Pugliese, líder de la lista Legado Vélez, se impusiera en las últimas elecciones con el voto del 38% del electorado, permitiéndole conducir al club entre 2027 y 2030.

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Nelson Pugliese se impuso en las elecciones con mayor participación en la historia de Vélez, al contar con 9769 votantes, y dejará su cargo de vicepresidente para pasar a ser el máximo mandatario del club.

Con 61 años y 50 como socio del club, el licenciado en economía que tiene experiencia en servicios financieros se transformó en el trigésimo sexto presidente de la historia del “Fortín”

Con 61 años y 50 como socio del club, el licenciado en economía que tiene experiencia en servicios financieros se transformó en el trigésimo sexto presidente de la historia del “Fortín” y, a diferencia de la gran mayoría de los presidentes de la Primera División, tuvo declaraciones antagónicas a la actual conducción de la AFA.

“El fútbol argentino no tiene vida a largo plazo bajo este esquema de ingresos y egresos” había soltado como una bomba el actual presidente “Fortinero”, algunos meses atrás en declaraciones al medio partidario Sábado Vélez.

Sobre ese tema, el entonces vicepresidente afirmó que los ingresos que aporta la AFA no alcanzan ni para el pago del salario de dos jugadores, y cuestionó los montos que se cobran por cada ronda de la Copa Argentina y por ser campeón, cuando “se sabe cuánto cobran los jugadores”.

Si mañana la AFA sale a proponer ‘no a las SAD’ nosotros vamos a levantar la mano, pero eso no nos transforma en ‘secanucas’.

Además, Pugliese había cuestionado la integridad de otros presidentes, al comentar que “no hay que levantar la mano en forma sistemática”, en las votaciones dirigenciales, sino hacerlo “por convicción”.

“A veces acompañás porque estás convencido, pero no quita que en paralelo tengas que dar debate” continuó el presidente, que ejemplificó: “Si mañana la AFA sale a proponer ‘no a las SAD’ nosotros vamos a levantar la mano, pero eso no nos transforma en ‘secanucas’”.

Así, Pugliese analizó la actualidad del fútbol argentino a partir de la situación que atraviesa Lanús, al que considera como un “club modelo”, pero que de todas formas tiene un déficit de 9 millones de dólares anuales “solamente por el fútbol”, por lo cual sentenció: “No es un problema en el que esté inmerso solamente Vélez, hay un problema de base”. (NA).