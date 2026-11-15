Cecilia Corradetti y un viaje íntimo por las historias que quedaron sin contar

Hay historias que necesitan ser contadas, aunque hayan pasado muchos años. Otras encuentran en la escritura una manera de cerrar capítulos, reconciliarse con el pasado o poner en palabras aquello que alguna vez quedó pendiente.

Sobre esa premisa se construye "Cartas que no envié", el nuevo libro de la escritora y periodista bahiense Cecilia Corradetti, quien presentará su obra en la ciudad el próximo jueves 19, a partir de las 19, en la Biblioteca Rivadavia.

Radicada en Mendoza desde hace seis años, Corradetti regresa literariamente a su ciudad natal con su segundo trabajo editorial, publicado por Horizonte Vagabundo, luego de su debut del año pasado con "Poderosas".

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Esta vez, la propuesta reúne 36 cartas escritas a lo largo de más de un año, en un proceso creativo que nació casi de manera espontánea y terminó convirtiéndose en un recorrido personal por distintas etapas de su vida.

Lejos de pretender una autobiografía convencional, el libro busca funcionar como un espejo. La autora comparte experiencias, recuerdos, vínculos y situaciones que la marcaron, con la intención de que cada lector pueda reconocerse en alguna de esas páginas y encontrar allí sus propias preguntas, emociones o vivencias.

El punto de partida fue una carta dirigida a su madre, después de su fallecimiento. A partir de allí surgieron otras, destinadas a personas que formaron parte de su historia y también a aquella niña que fue.

"La primera carta que escribí fue a mi mamá en su ausencia, y es la que me llevó a este libro casi sin darme cuenta", contó la autora, de amplia trayectoria por "La Nueva".

"Después siguió la carta a esa nena que fui y ahí no pude parar de escribir cartas. El objetivo fue sentirme en paz conmigo misma. Como son cartas que no envié, habrá gente que leerá su carta a través de este libro".

Las páginas recorren temáticas diversas y, en algunos casos, complejas. Hay una misiva a su madre, mensajes a antiguos compañeros de trabajo y jefes, reflexiones sobre situaciones de acoso sufridas y también ejercidas durante su juventud, recuerdos de una infancia que define como "varonil" y experiencias en las que estuvo cerca de la muerte en cuatro oportunidades.

También aparecen, casi sin proponérselo, escenas y referencias que permiten reconstruir parte del clima social de la Argentina de las décadas de 1980 y 1990.

Entre las historias sobresale la carta dedicada a su actual pareja, Jaime Rodríguez. Ambos se conocieron durante un viaje de egresados en Mendoza, pero luego perdieron contacto cuando ella regresó a Bahía Blanca. Pasaron 30 años hasta que volvieron a encontrarse. Hoy comparten su vida.

La escritura como liberación

Con una trayectoria que también tuvo un capítulo inicial como oficial de policía, Corradetti desarrolló durante muchos años su labor periodística en La Nueva, antes de radicarse en Mendoza, donde continuó vinculada al periodismo y a la actividad literaria.

En este nuevo trabajo, la autora propone una mirada retrospectiva que no busca quedarse en la nostalgia, sino revisar las experiencias desde la perspectiva que otorga el paso del tiempo.

"Cuando uno ya hizo un recorrido y acumuló experiencias empieza a mirar de otra manera a las personas que pasaron por su vida, las decisiones que tomó, las heridas que cargó y los afectos que la sostuvieron", reflexionó.

Y agregó: "Hay cosas que se entienden con el tiempo, otras duelen de una manera distinta y algunas, sencillamente, necesitan ser dichas".

Para Corradetti, escribir es, precisamente, "un acto de liberación y sanación". Una posibilidad de volver sobre aquello que quedó pendiente, no necesariamente para cambiarlo, sino para comprenderlo y encontrar cierta paz.

Con esa intención, "Cartas que no envié" trasciende el relato individual. Aunque las experiencias pertenecen a la autora, la invitación es a que cada lector encuentre en ellas algún recuerdo propio, una persona que ya no está, una conversación que quedó sin concretarse o palabras que alguna vez hubiera querido pronunciar.

La presentación en la Biblioteca Rivadavia será una oportunidad para conocer de cerca ese recorrido y reencontrarse con una autora bahiense que, desde Mendoza, vuelve a tender un puente con su ciudad a través de la literatura.

