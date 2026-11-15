Radiografía de la construcción: entre repuntes en superficie edificada y costos en dólares

En el marco del Día de la Construcción, el sector bahiense atraviesa una etapa de contrastes marcados por la recuperación del volumen proyectado, la reconfiguración de los costos y la firme expectativa de una reactivación sostenida.

Según la quinta edición del Panel de Indicadores de la Construcción Bahiense (PICBA), elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UEBB) para el tercer trimestre de 2026, la actividad privada muestra señales de dinámica en metros cuadrados, aunque el encarecimiento en moneda extranjera y el freno en la ejecución del gasto público imponen cautela.

El metro cuadrado vuelve a cotizar en dólaresUno de los datos más sobresalientes del informe para quienes planean volcar ahorros en el ladrillo o edificar es la evolución del valor por superficie.

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El costo promedio del metro cuadrado de construcción en Bahía Blanca alcanzó los $1.823.373, lo que representó un incremento intertrimestral del 9,9%.

Este guarismo superó tanto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) local medido por el CREEBBA (5,5%) como al ajuste del tipo de cambio oficial del BCRA (1,3%).

En consecuencia, se consolidó un encarecimiento del costo de construcción medido en dólares, un factor clave para la toma de decisiones financieras en proyectos particulares.

Obras privadas: sube la superficie, bajan los permisos

El comportamiento de los proyectos particulares expone un fenómeno heterogéneo: --Superficie autorizada: Durante el tercer trimestre de 2026, la Municipalidad de Bahía Blanca habilitó 49.415 metros cuadrados, reflejando un repunte del 20,6% respecto del trimestre previo.

--Permisos de obra: En contraposición, se tramitaron 227 permisos de obra, una caída del 4,6% en la comparación intertrimestral.

--Escala de proyectos: La combinación de ambos indicadores evidencia que, si bien ingresan menos solicitudes de obra, los proyectos presentados abarcan una mayor superficie promedio.

--Destino de las obras: La edificación residencial domina el panorama concentrando el 68,8% del total. Destacan las viviendas multifamiliares (37,1%) y las unifamiliares (31,7%), seguidas por locales comerciales (20,0%) y depósitos (11,0%).

Insumos y mano de obra: la brecha de los costos

El costo de la construcción en el ámbito privado mostró dinámicas dispares entre sus dos componentes principales:

--Materiales (+5,2%): Se mantuvieron ligeramente por debajo del IPC del CREEBBA (5,5%). Los mayores aumentos se registraron en cristales, vidrios y espejos (+14,29%), tierra, tosca y suelo para rellenos (+12,50%) y revestimientos y pisos (+9,97%). Las menores subas estuvieron en carpinterías (+2,22%), pinturas (+2,40%) y amoblamientos de cocina (+3,28%).

--Mano de obra (+12,8%): Escaló significativamente por encima de la inflación trimestral, empujada por aumentos homogéneos en todos los rubros. Encabezaron las subas los trabajos de yesería (+13,5%), instalación de gas (+13,0%) e instalación sanitaria (+12,9%).

Financiamiento, salarios y el freno de la obra pública

El relevamiento de la UIBB destaca momentos clave en la estructura de financiamiento y del mercado laboral local:

--Mejora salarial real: El salario promedio por hora de los trabajadores de la construcción se ubicó en $6.672,82, registrando un aumento nominal del 15,9%. Frente a la inflación del 5,5%, representó una recuperación del poder adquisitivo real del 9,78%.

--Trabajo registrado: UOCRA y UECARA informaron en conjunto 2.801 trabajadores activos en el sector local (70% UOCRA y 30% UECARA), observándose un aumento en la participación relativa de los empleados contratados bajo el marco de UECARA. --Giro en los créditos: Los préstamos bancarios destinados a la construcción mostraron un repunte del 4,17% en términos reales, revirtiendo la tendencia negativa que acumulaba el sector en los dos trimestres precedentes.

--Caída en fondos públicos: Los pagos municipales por avance de obras cayeron un 75,4% en términos reales ($2.529 millones nominales), recortando fuertemente la inyección del primer semestre. El presupuesto ejecutado se concentró principalmente en obras viales (37,1%), infraestructura escolar (27,8%) y desagües pluviales (24,8%).

Las expectativas empresariales

Hacia adelante, el clima entre las empresas constructoras bahienses refleja cautela con sesgo positivo en el nivel de actividad:

--Sin proyecciones de caída: El 53,3% de los encuestados prevé mantener su nivel de actividad en el próximo trimestre y un 46,7% confía en que aumentará (40% levemente y 6,67% notablemente), sin respuestas que vislumbren bajas. --Plantilla laboral: El 46,7% anticipa que sostendrá su nivel de personal y un 46,7% proyecta sumar trabajadores.

--Factores clave: El 60,0% de los empresarios bahiense sostiene que la reactivación de nuevos planes de obras públicas es el principal motor necesario para dinamizar el sector, seguido por el crecimiento general de la economía (33,3%) y una mayor disponibilidad de crédito (33,3%).

En este Día de la Construcción, los datos del PICBA reafirman que la actividad en Bahía Blanca busca afianzar su marcha, asentada en el empuje de la edificación residencial privada y atenta a las señales que aporten estabilidad de costos y previsibilidad para el desarrollo de la ciudad.