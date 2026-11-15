Del Canal de Suez a las ciudades: una fecha para reconocer el valor de la actividad

El 17 de noviembre de 1869, una multitud de autoridades, representantes de distintos países y personalidades internacionales se reunió en Egipto para asistir a la inauguración del Canal de Suez.

Aquella obra, que había demandado una década de trabajos, modificó para siempre las rutas del comercio marítimo y se convirtió en uno de los grandes hitos de la ingeniería moderna.

Más de un siglo y medio después, ese acontecimiento sigue siendo el motivo de una conmemoración que pone en primer plano a la industria de la construcción.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde 1955, cada 17 de noviembre se recuerda el Día Mundial de la Construcción, una fecha que también adoptó la Cámara Argentina de la Construcción para reconocer a una actividad que excede ampliamente la edificación de viviendas y edificios.

Su alcance comprende caminos, puentes, puertos, ferrocarriles, redes de servicios, obras hidráulicas e instalaciones industriales, entre otras infraestructuras que permiten el funcionamiento y el crecimiento de las sociedades.

La elección del Canal de Suez no fue casual. Su apertura permitió conectar el mar Mediterráneo con el mar Rojo y estableció una comunicación marítima directa entre Europa y Asia, evitando que los barcos debieran rodear el continente africano.

La vía navegable, de aproximadamente 163 kilómetros en su trazado actual, se transformó en un corredor estratégico para el transporte internacional y el intercambio comercial.

La construcción comenzó en abril de 1859 y culminó sus trabajos principales en agosto de 1869. La inauguración oficial se realizó el 17 de noviembre de ese año, con una ceremonia de alcance internacional a la que asistieron unos 6.000 invitados y una flota de embarcaciones.

El proyecto demandó una enorme movilización de recursos técnicos y humanos y estuvo atravesado, además, por condiciones laborales extremadamente duras y el uso de trabajo forzado.

La dimensión de aquella obra permite comprender por qué fue elegida como símbolo de una actividad capaz de transformar territorios y modificar la vida de millones de personas. Pero también invita a mirar más allá de los grandes emprendimientos y reconocer el aporte cotidiano de quienes participan de cada etapa de una construcción: desde la planificación y el diseño hasta la ejecución, la supervisión y el mantenimiento.

Una industria que mueve mucho más que ladrillos

La construcción es considerada una de las actividades centrales de la economía por su capacidad de generar empleo directo e indirecto y movilizar una extensa cadena de proveedores.

Arquitectos, ingenieros, técnicos, albañiles, electricistas, plomeros, transportistas, fabricantes de materiales y comerciantes forman parte de un entramado productivo que se extiende mucho más allá de los límites de una obra.

Su comportamiento, además, suele funcionar como un termómetro de la economía. Cuando aumenta la inversión, tanto pública como privada, la actividad puede impulsar el empleo, el consumo de materiales, la industria manufacturera y los servicios asociados.

En sentido contrario, cuando se paralizan los proyectos o se retrae la demanda, el impacto se traslada rápidamente a numerosos sectores.

También existe una dimensión social y cultural que no siempre aparece reflejada en los indicadores económicos. Las construcciones definen la identidad de las ciudades, condicionan su crecimiento, preservan su memoria y, en muchos casos, se convierten en referencias que atraviesan generaciones.

Una escuela, un hospital, una estación ferroviaria, un puente o una vivienda representan mucho más que una inversión material: son espacios que responden a necesidades concretas y que pueden modificar las posibilidades de desarrollo de una comunidad.

En ese sentido, el Día Mundial de la Construcción constituye una oportunidad para reconocer tanto las grandes obras que marcaron la historia de la humanidad como el trabajo cotidiano de una industria indispensable para imaginar y concretar el futuro de las ciudades.