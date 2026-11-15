El diagnóstico empresario y el reclamo por más inversión en infraestructura

En el Día de la Construcción, el panorama que describe el principal referente empresario del sector a nivel nacional está lejos de ser alentador. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), advirtió que la actividad difícilmente experimente una recuperación en el corto plazo y estimó que el estancamiento podría prolongarse, al menos, hasta mediados de 2027.

El diagnóstico parte de una caída pronunciada que tuvo su punto más crítico entre mediados de 2023 y mediados de 2024. Desde entonces, la construcción consiguió detener el retroceso, pero sin lograr recuperar el terreno perdido. Actualmente, permanece alrededor de un 25% por debajo del último pico de actividad.

"La actividad nuestra cayó un 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024. A partir de mediados de 2024 estamos estabilizados, pero 25% abajo del último pico", explicó Weiss.

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La estabilización, sin embargo, no alcanza para hablar de una recuperación. El freno de la actividad dejó consecuencias profundas sobre el entramado productivo, tanto por la cantidad de trabajadores que quedaron fuera del sector como por la desaparición de empresas constructoras.

Según las cifras mencionadas por el titular de CAMARCO, entre mediados de 2023 y mediados de 2024 se perdieron alrededor de 120.000 puestos de trabajo. Desde ese momento, el empleo también se estabilizó, aunque sin mostrar una recomposición significativa.

El impacto sobre el universo empresario tampoco fue menor.

"Tenemos 2.000 empresas menos que antes", señaló Weiss. A esa reducción se agregan compañías que continúan operando, pero atraviesan dificultades financieras o procesos de convocatoria de acreedores.

Una recuperación que no asoma

Las perspectivas para los próximos meses tampoco ofrecen señales de un cambio de tendencia. Weiss descartó una reactivación inmediata y extendió ese escenario de incertidumbre hacia el comienzo de 2027.

"No veo ningún cambio en los próximos meses. Incluso, te diría, los primeros meses del año que viene, no veo ningún cambio", sostuvo.

El comportamiento de la actividad, además, presenta diferencias entre las distintas regiones del país. El desarrollo de Vaca Muerta genera un impulso particular en Neuquén y Río Negro, donde las inversiones vinculadas con la producción energética dinamizan la construcción. Sin embargo, ese movimiento no alcanza para compensar la situación del resto del territorio nacional.

"No compensa", resumió el dirigente, al describir una recuperación que, por el momento, no logra extenderse de manera homogénea.

La obra pública, en el centro de la discusión

Uno de los principales reclamos de Weiss apunta a la necesidad de recuperar la inversión en infraestructura y reactivar la obra pública.

Para el presidente de CAMARCO, el desarrollo de rutas, ferrocarriles y otras obras estratégicas no representa solamente una fuente de trabajo para las constructoras, sino una condición necesaria para mejorar la competitividad de toda la economía.

"La economía no puede crecer sin infraestructura", planteó, y advirtió que el deterioro de las redes de transporte y logística termina trasladándose a los costos de producción.

En esa línea, definió a la infraestructura como "un cuello de botella muy importante para el crecimiento".

El planteo también marca diferencias con la estrategia oficial de reducir la participación estatal y promover que las inversiones privadas asuman el financiamiento de las obras. Weiss consideró que ese esquema no puede reemplazar completamente al Estado.

"El grueso de la inversión la tiene que hacer el Estado", afirmó.

Como argumento, mencionó que existen proyectos que difícilmente puedan sostenerse exclusivamente con capital privado por su rentabilidad económica, entre ellos las rutas con bajo volumen de circulación y las grandes obras ferroviarias.

En esos casos, sostuvo, la intervención pública resulta indispensable para que las inversiones puedan concretarse.

Construir viviendas, también a pérdida

Las dificultades no se limitan a la obra pública. El mercado inmobiliario y los nuevos desarrollos privados también atraviesan un escenario complejo, marcado por el incremento de los costos de construcción medidos en dólares y la dificultad para trasladarlos a los valores de venta.

"El mercado hoy no convalida los precios. Hoy los desarrollos son a pérdida", advirtió Weiss.

La diferencia entre el costo de levantar una nueva construcción y los valores que el mercado está dispuesto a pagar condiciona el inicio de nuevos emprendimientos y limita las posibilidades de recuperación de otro segmento importante de la actividad.

El dirigente valoró la aparición de nuevas líneas de créditos hipotecarios y las alternativas de financiamiento previstas a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, aunque consideró que el volumen disponible todavía resulta insuficiente para generar un cambio significativo.

Así, en una fecha que habitualmente invita a poner en valor el aporte de la construcción al desarrollo económico y urbano, el diagnóstico de CAMARCO expone los desafíos que enfrenta una actividad que todavía no consigue salir del nivel de estancamiento en el que ingresó hace más de dos años.

Con miles de empresas menos, una importante pérdida de puestos de trabajo y la inversión en infraestructura todavía en discusión, el sector mira hacia 2027 sin encontrar, por ahora, señales concretas de una recuperación cercana.