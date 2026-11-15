La construcción en Bahía: un repunte que ilusiona

En medio de un panorama económico nacional que se caracteriza por su fuerte ajuste fiscal, una desaceleración inflacionaria y una contracción del consumo, es una buena señal para la ciudad el repunte que registró la industria de la construcción, que entre enero-septiembre tuvo un aumento del 39,70 % en la superficie tramitada en relación a idéntico período de 2025.

El total de 83.430 metros cuadrados (m2) permisados entre el primero de enero y el 30 de septiembre último, datos aportados por la Central Territorial de datos de la municipalidad, superó los 59.718 m2 de 2025, lo cual supone una inversión adicional de 47 mil millones de pesos.

La mejora es interesante porque además la construcción es considerada "madre de industrias": pocas actividades tienen una cadena de proveedores tan variada y tan significativo efecto multiplicador.

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Septiembre tuvo, además, la mayor superficie presentada en los que va del año, con 24.153 m2, casi cuatro veces los 6.718 m2 correspondientes a agosto. También tomando la relación interanual, septiembre 2026 ha cuadriplicado los valores correspondiente a igual mes de 2025.

Los permisos

La superficie presentada para ejecutar es un referente importante para tener un panorama del rubro, al cual se puede adicionar las estadísticas correspondientes a la cantidad de permisos que corresponden a la misma.

Los 83.430 m3 del año corresponden a 283 permisos. Un 64,53 % más que los 172 de 2025. Es decir que el movimiento no sólo ha crecido en metros cuadrados sino también en la cantidad de expedientes.

En cuanto a las tipologías, el 40,79% de la superficie a construir corresponde a viviendas multifamiliares, renglón que ha superado a las unifamiliares, que representan el 32,76 %. Se ubican luego los locales (16,40%) y los depósitos (9,35%).

Los sin permiso

Junto con las estadísticas de obras debidamente tramitadas, la División Central Territorial de Datos también lleva las estadísticas de las denominadas obras sin permiso, aquellas que fueron realizadas sin cumplir con los requisitos legales de presentación de planos y pago de los permisos correspondientes, declaradas una vez realizadas.

Los sin permiso sumaron en lo que va del año 430 tramitaciones, es decir un 52% más que las 283 realizados de manera legal. En superficie, sin embargo, significó la declaración de 55.058 m2, una cantidad significativa, pero muy por debajo de los 83.430 m2 gestionados según la ley. La cantidad supera por un 26% los 43.620 blanqueados entre enero y septiembre 2025.

La modalidad de construir SP es una conducta histórica en nuestra ciudad, que responde a varios factores. Los colegios profesionales refieren principalmente la falta de control por parte del municipio.

También quienes actúan de esa manera muchas veces realizan construcciones por fuera de las normativas, las cuales no resultan observadas en las declaraciones posteriores.

Valor del m2

Pocos valores tan delicados para tomar como referencia como el del metro cuadrado que maneja el mundo de la construcción.

Resulta difícil establecer un único valor para esa unidad, cuando son muchas las variables a considerar al costear una vivienda que es una utopía pensar que existe un número capaz de aglutinarlas a todas.

Sin embargo, varias entidades elaboran su valor de referencia, para un determinado modelo de vivienda, de ciertas características constructivas y de diseño, en un emplazamiento específico.

La revista Obras & Protagonistas, que se edita en nuestra ciudad desde hace 30 años y cuyo trabajo es tomado como referencia por el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca (CREEBA), realiza su propia evaluación mensual. Para septiembre 2026 estableció $ 1.892.117 el m2 para una vivienda de tipo barrial, $ 2.049.636 para una construcción tipo dúplex, y $ 1.726.061 para el caso de un edificio en altura. Tomando el valor del dólar a $ 1.550 corresponden a uSs 1221; u$s 1.322 y u$s 1.113 el m2, respectivamente.

También es importante el análisis de la Asociación Pymes de la Construcción de la provincia de Buenos Aires (Apyme), que estableció, para agosto de este año, una estimación de $ 2.383.000 el m2, unos 1.520 dólares.