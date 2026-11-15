Cuando Bahía Blanca se construía para ser una gran metrópolis del sur

Hubo una época en la que Bahía Blanca parecía no tener techo. O, al menos, sus construcciones se empeñaban en demostrarlo. Entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la ciudad atravesó un extraordinario proceso de expansión que tuvo en la construcción y la arquitectura una de sus expresiones más visibles.

El crecimiento económico, impulsado por el modelo agroexportador, la expansión ferroviaria y la consolidación de Ingeniero White como puerto de salida de la producción regional, generó un movimiento de capitales que modificó para siempre el paisaje urbano.

Aquella localidad que había comenzado a crecer con edificaciones modestas, muchas de ellas de adobe, empezó a levantar edificios institucionales, bancarios, comerciales y sociales de una magnitud que expresaba sus aspiraciones de convertirse en una gran metrópolis del sur argentino.

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Podría afirmarse que el período de mayor esplendor se extendió desde los últimos años del siglo XIX hasta la década de 1930, aunque encontró en los años 20 su momento de máxima expresión monumental.

No se trató solamente de construir más. También se buscó construir de otra manera: con materiales, dimensiones y estilos arquitectónicos que transmitieran solidez, prestigio y modernidad.

La influencia academicista francesa y los lenguajes historicistas europeos comenzaron a convivir con propuestas neoclásicas y, más adelante, con las primeras manifestaciones del Art Déco.

Los primeros grandes símbolos

El cambio de siglo encontró a Bahía Blanca en pleno proceso de consolidación institucional. La ciudad necesitaba edificios que acompañaran su crecimiento y representaran el peso que había adquirido en la región.

Entre las obras que marcaron aquella etapa aparece la Catedral Nuestra Señora de la Merced, cuya nave central se convirtió en uno de los primeros grandes símbolos arquitectónicos de la ciudad.

Su presencia en el paisaje urbano reflejó también el crecimiento de una comunidad que comenzaba a adquirir dimensiones y características metropolitanas.

Otro hito fue el Palacio Municipal, proyectado por los arquitectos Corti y Coutaret. Su emplazamiento frente a la plaza principal y su jerarquía arquitectónica establecieron un nuevo parámetro para la construcción pública local. No era solamente una sede administrativa: representaba la consolidación de una ciudad que buscaba proyectar una imagen de progreso.

En esa misma etapa se destacó el Club Argentino, expresión del florecimiento de la vida social y cultural bahiense. Los clubes y las instituciones de encuentro tenían entonces un papel central en la vida de las familias de mayor protagonismo económico y social.

También merece una mención el edificio del actual Honorable Concejo Deliberante, originalmente sede del Banco Alemán Trasatlántico, diseñado por el arquitecto Carlos Nordmann. Su arquitectura constituye otro testimonio de la presencia de instituciones financieras y capitales vinculados al desarrollo comercial de la época.

La década de 1920: cuando llegó la monumentalidad

Si los primeros años del siglo XX marcaron el despegue institucional, la década de 1920 representó el verdadero apogeo de la arquitectura monumental bahiense.

El crecimiento de la actividad comercial y financiera consolidó una zona bancaria y administrativa que popularmente comenzó a identificarse como la City bahiense. Allí, en el entorno del microcentro, se concentraron algunas de las obras más ambiciosas de aquel ciclo constructivo.

Uno de los ejemplos más representativos es el edificio del Banco Nación, inaugurado en 1921. Su hall central, de más de 20 metros de altura, constituye una de las expresiones más impactantes de aquella arquitectura pensada para transmitir autoridad, solidez y permanencia.

Pocos años después, en 1926, se sumó el edificio del ex Banco Hipotecario, en la esquina de Colón y Vicente López. Su monumentalidad y su lenguaje neoclásico lo convirtieron en otra referencia de la arquitectura financiera de la ciudad.

Pero una de las construcciones que más alteró el perfil urbano fue el Palacio de Tribunales, levantado entre 1927 y 1928. Con cinco pisos y aproximadamente 33 metros de altura, se convirtió en el edificio más elevado del centro bahiense de aquellos años. Una dimensión que, para la época, constituía toda una declaración de modernidad.

El crecimiento no se limitó al sector bancario. El edificio de Correos y Telégrafos, construido en 1928, y la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, cuya sede actual data de 1930, ampliaron el patrimonio arquitectónico con obras que combinaron funcionalidad, representación institucional y calidad estética.

Ambos edificios forman parte del conjunto de construcciones reconocidas como Monumentos Históricos Nacionales, una distinción que pone en perspectiva el valor que aquel período tuvo para la historia urbana y cultural de Bahía Blanca.

Una ciudad que quedó construida en su propia historia

Aquel extraordinario ciclo no fue producto de una casualidad arquitectónica. Detrás de cada edificio había un contexto económico que lo hacía posible: el movimiento de mercaderías, la actividad portuaria, la expansión del ferrocarril, el crecimiento del comercio y la consolidación de Bahía Blanca como centro de servicios de una extensa región productiva.

La arquitectura fue, en definitiva, una manera de expresar ese momento de prosperidad. Los bancos necesitaban sedes a la altura de sus operaciones; las instituciones públicas, espacios que reflejaran su creciente importancia; y las entidades sociales, edificios capaces de representar el protagonismo de sus integrantes.

La ciudad se construía hacia arriba, pero también hacia el futuro que imaginaban sus habitantes.

Con el paso de las décadas, el ritmo y las características de la actividad constructiva cambiaron. Sin embargo, buena parte de aquella época de esplendor permanece a la vista. Basta recorrer unas pocas cuadras del centro para encontrar testimonios de una Bahía Blanca que, hace aproximadamente un siglo, se pensaba como una gran metrópolis del sur argentino.

En el marco del Día de la Construcción, ese patrimonio permite recuperar una etapa en la que el desarrollo económico, el trabajo de los constructores y la creatividad de los arquitectos se combinaron para darle a la ciudad una identidad que todavía perdura.

Porque algunos edificios no solamente ocupan un lugar en el paisaje: también cuentan quiénes fuimos y hasta dónde soñábamos llegar.