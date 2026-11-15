Las megainversiones que se vienen en Bahía y el desafío de reactivar la construcción

En un sector golpeado por la caída de la obra pública, el encarecimiento de los costos y la pérdida de empleo, las empresas locales buscan prepararse para participar de los nuevos desarrollos.

La construcción bahiense atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. La retracción de la obra pública, el aumento de los costos y la cautela de la inversión privada conforman un escenario que golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales hacen esfuerzos para sostener sus estructuras y conservar sus trabajadores.

Sin embargo, mientras la actividad todavía no encuentra señales firmes de recuperación, Bahía Blanca comienza a mirar hacia otro horizonte. Las multimillonarias inversiones energéticas y portuarias proyectadas para los próximos años, en buena medida relacionadas con el desarrollo de Vaca Muerta y la futura exportación de hidrocarburos, podrían convertirse en un nuevo motor para la construcción regional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El año 2027 aparece, en ese sentido, como un punto de inflexión. La ejecución de grandes emprendimientos industriales, plantas de procesamiento, instalaciones de almacenamiento, ductos y obras complementarias promete abrir oportunidades para contratistas, proveedores de materiales y prestadores de servicios.

La expectativa es importante, aunque también plantea un interrogante: cuánto de ese movimiento económico podrá traducirse efectivamente en trabajo para las empresas y los trabajadores de Bahía Blanca.

Un presente de dificultades

Los indicadores locales permiten dimensionar la situación que atraviesa el sector. De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo de la Nación, el empleo privado en la construcción bahiense cayó un 8% durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con igual período del año anterior.

Se trató de la mayor contracción trimestral desde 2020 y superó ampliamente la disminución general del empleo privado local, que fue del 2,4%.

La menor actividad también se refleja en los proyectos particulares. El último Panel de Indicadores de la Construcción Bahiense, elaborado por la Unión Industrial de Bahía Blanca, registró que los metros cuadrados autorizados para edificar disminuyeron un 14,8% durante el segundo trimestre respecto de los primeros tres meses del año. En ese período se presentaron 238 obras ante el Municipio.

A la retracción de la demanda se suma el encarecimiento de los proyectos. El mismo relevamiento estableció que el costo de referencia del metro cuadrado alcanzó los $1.624.661, con un incremento trimestral del 8,9%. Los materiales aumentaron un 3,6%, mientras que la mano de obra para tareas básicas registró una suba del 11,4%.

El panorama local reproduce una tendencia que también se observa a nivel nacional. Según el INDEC, la actividad de la construcción retrocedió un 4,4% interanual en agosto, mientras que en los primeros ocho meses del año acumuló un crecimiento de apenas el 0,8%.

En materia laboral, los registros del IERIC contabilizaron 352.511 trabajadores registrados en julio, unos 4.000 menos que en junio y un 11,5% por debajo del promedio histórico para ese mes.

En este contexto, las inversiones que comienzan a tomar forma en el área portuaria representan una expectativa concreta para un sector que necesita recuperar volumen de trabajo y previsibilidad.

El efecto Vaca Muerta llega al puerto

Uno de los proyectos de mayor envergadura es el impulsado por Transportadora de Gas del Sur (TGS), que contempla una inversión estimada en 3.000 millones de dólares para desarrollar infraestructura destinada al procesamiento y la exportación de líquidos del gas natural provenientes de Vaca Muerta.

La iniciativa comprende instalaciones de procesamiento en Tratayén, un poliducto hasta Bahía Blanca, plantas de fraccionamiento y almacenamiento y obras complementarias en la terminal marítima.

Por su dimensión, se trata de uno de los emprendimientos con mayor capacidad para movilizar la actividad constructiva en la región. De acuerdo con las proyecciones difundidas por la compañía, su ejecución podría generar alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos durante los cuatro años previstos para su desarrollo. Esas estimaciones corresponden al conjunto del proyecto y no exclusivamente a Bahía Blanca.

El impacto potencial excede, además, la construcción de las instalaciones principales. La puesta en marcha de una infraestructura de semejante magnitud requiere movimientos de suelo, obras civiles, montajes industriales, instalaciones eléctricas y mecánicas, logística, transporte y una extensa red de servicios asociados.

A esto se suman otros desarrollos energéticos y portuarios que proyectan ampliar la capacidad de la región para recibir, procesar y exportar la producción de Vaca Muerta.

La particularidad de Bahía Blanca es que cuenta con un entramado industrial, logístico y de servicios que puede convertirse en un soporte estratégico para esos emprendimientos. Su puerto, sus conexiones ferroviarias y viales y la presencia de empresas vinculadas con la actividad petroquímica y energética constituyen ventajas para captar parte de los nuevos negocios.

La oportunidad para las empresas locales

El desembarco de grandes inversiones no significa, sin embargo, que todos los trabajos queden automáticamente en manos de firmas bahienses.

Los emprendimientos industriales de esta escala suelen requerir conocimientos técnicos específicos, antecedentes comprobables, capacidad financiera, certificaciones y estándares de seguridad que no todas las empresas están en condiciones de cumplir.

En las obras de mayor complejidad, los contratos principales pueden quedar concentrados en grandes compañías nacionales o internacionales especializadas. Para las constructoras locales, las oportunidades podrían aparecer tanto en tareas complementarias como en infraestructura, instalaciones, provisión de materiales, mantenimiento y servicios vinculados con la ejecución de los proyectos.

Por eso, uno de los principales desafíos será preparar al entramado empresarial de la ciudad para responder a las exigencias de los nuevos desarrollos.

La capacitación de trabajadores, la incorporación de nuevas modalidades de contratación y la certificación de procesos aparecen como condiciones necesarias para mejorar la competitividad de las pymes. También será importante que puedan anticiparse a los requerimientos de las compañías inversoras y establecer vínculos comerciales antes de que las obras ingresen en sus etapas de mayor actividad.

En ese sentido, la articulación entre empresas, cámaras sectoriales, instituciones educativas y organismos públicos puede resultar determinante. La formación de personal especializado y la adecuación de las estructuras productivas demandan tiempo, por lo que la preparación debería comenzar antes de que se multipliquen los llamados a contratación.

La participación de las firmas locales también representa un aspecto económico relevante. Cuanto mayor sea la integración de proveedores y contratistas de la región, más posibilidades habrá de que los recursos movilizados por las inversiones permanezcan en Bahía Blanca y su zona de influencia.

Las obras que acompañarán el crecimiento

Otro aspecto central será la infraestructura necesaria para sostener la expansión industrial y portuaria.

Las nuevas plantas y terminales demandarán accesos, servicios, instalaciones, conexiones y mejoras logísticas. También será necesario garantizar la disponibilidad de infraestructura para el traslado de equipos, materiales y trabajadores, además de atender las necesidades que surgirán del crecimiento de la actividad.

Se abre así un desafío adicional: determinar quién financiará las obras complementarias en un contexto de fuertes restricciones para la inversión pública.

Con el Estado nacional retirado de buena parte del financiamiento de la obra pública, los proyectos privados podrían tener que asumir una participación mayor en el desarrollo de la infraestructura que necesitan para funcionar.

Esta cuestión no es menor para Bahía Blanca. Las grandes inversiones pueden generar un importante movimiento económico, pero para concretar sus objetivos necesitan condiciones urbanas, viales y logísticas acordes con la escala de los emprendimientos.

La planificación de esas obras será fundamental para evitar que las limitaciones de infraestructura terminen condicionando los plazos o el funcionamiento de los nuevos desarrollos.

Un 2027 con expectativas

En el sector de la construcción existe la expectativa de que las primeras señales más visibles de recuperación comiencen a observarse durante el primer cuatrimestre de 2027, a medida que los proyectos anunciados avancen hacia etapas de mayor ejecución.

No se trataría necesariamente de una reactivación homogénea. Las obras industriales de mayor complejidad podrían concentrar inicialmente el trabajo en contratistas especializados, mientras que las empresas de la ciudad tendrían posibilidades de incorporarse progresivamente a través de distintos rubros y servicios.

De todos modos, el volumen de inversiones previsto permite proyectar un escenario diferente al actual. La demanda de mano de obra y materiales podría crecer, al igual que la necesidad de empresas dedicadas a obras civiles, instalaciones, montajes y servicios complementarios.

El desafío será que ese crecimiento no quede limitado a un reducido grupo de grandes compañías, sino que alcance a las pymes que conforman el entramado productivo local.

Bahía Blanca se encuentra ante una oportunidad de transformación. Después de un período marcado por la caída de la actividad, la pérdida de puestos de trabajo y la incertidumbre sobre la continuidad de numerosos proyectos, las inversiones energéticas y portuarias pueden abrir un nuevo ciclo para la construcción.

Pero entre los anuncios y la recuperación efectiva existe un camino por recorrer. La concreción de los emprendimientos, la preparación de las empresas locales y el desarrollo de la infraestructura necesaria serán factores decisivos.

La expectativa está puesta en que el impulso de Vaca Muerta y del complejo portuario no se limite a levantar nuevas instalaciones industriales, sino que también permita reactivar a un sector que hoy necesita volver a construir.