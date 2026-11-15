Allanamiento positivo con la aprehensión de un hombre por robo

La Comisaría Tercera, junto al GAD y la UPPL realizaron un allanamiento por un hecho de robo agravado en el barrio Vialidad de la localidad de Ingeniero White.

El hecho que lleva al operativo ocurrió en la vía pública, donde Alexander Bahiano Peralta de 26 años de edad, asaltó a mano armada a un joven, a quien le sustrajo su teléfono celular, además de golpearlo para concretar el ilícito.

Las fuerzas de seguridad luego de una amplia investigación lograron el permiso para proceder sobre el domicilio ubicado en Maestro Piccioli al 3200, donde se pudo concretar la detención de Peralta.

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El detenido se encuentra alojado en la Comisaría de Ingeniero White en principio y en el allanamiento se encontraron prendas de vestir utilizadas al momento cometer el hecho y un arma impropia de tipo tumbera de fabricación casera utilizada para intimidación para cometer ilícitos. El detenido continúa alojado en White a la espera sea trasladado sede judicial.