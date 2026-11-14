Primera División "B": Olimpo-Comercial y Tiro-Rosario definen hoy a los finalistas del Clausura

El Torneo Clausura de la Primera División "B" de la Liga del Sur conocerá hoy a sus finalistas, tras disputarse los cruces de semifinales.

Ambos encuentros comenzarán a las 16 y se definirán por penales en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios.

Se medirán: Olimpo (1°)-Comercial (4°) y Tiro Federal (2°)-Rosario Puerto Belgrano (3°).

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*En el Carminatti

Olimpo y Comercial se enfrentarán en el Roberto Carminatti, con Fernando Márquez como juez.

El aurinegro llegó a esta instancia tras ser el mejor de la fase regular, quedándose con el primer puesto tras sumar 30 puntos: 9 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.

Mientras que el elenco de Ingeniero White fue cuarto, cosechando 22 unidades: 6 éxitos, 4 igualdades y 4 derrotas.

Esto le permite a Olimpo tener una chance más en caso de quedar eliminado en los cruces.

En tanto el elenco comercialino fue el ganador del torneo Apertura, por lo que ya tiene asegurado su lugar en la final anual. O, en caso de repetir en el Clausura, será el campeón anual y ascenderá.

*Antecedentes

Hasta el momento, Olimpo y Comercial se enfrentaron en cuatro oportunidades.

El historial de este año favorece al elenco dirigido por Martín Gatti, que se impuso en dos ocasiones, ambas en el Apertura: 1 a 0 y 2 a 1.

Mientras que los conducidos por Marco González triunfaron una vez en el Clausura y por 4 a 0.

Además, en el segundo torneo del año hubo una igualdad por 1 a 1 en la tercera fecha.

*En el Pirrone

Tiro Federal y Rosario Puerto Belgrano se medirán en el Onofre Pirrone, donde Leonardo Villamil será el árbitro del encuentro principal.

El local fue segundo en el Clausura y terminó primero en la tabla general, lo que le daría una chance extra en caso de que Comercial repita en este tramo y ascienda. De suceder eso, Los Turcos jugarían la Promoción ante La Armonía o Sporting.

Mientras que los puntaltenses fueron terceros, pese a un año complicado desde lo institucional y que tuvo como último capítulo la salida del entrenador Marcelo Katz.

*Antecedentes

En lo que va del año, Tiro Federal está invicto ante Rosario en 5 enfrentamientos.

En el Apertura, el equipo bahiense se impuso en los tres partidos y no recibió goles. Le ganó en la fase regular (2 a 0 y 3 a 0) y también en las semifinales (4 a 0).

Luego, en el Clausura, empataron las dos veces y en ambas por 1 a 1.