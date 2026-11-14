Primera División "A": Huracán y Libertad arrancan las semifinales en el Bule

El Torneo Clausura de la Liga del Sur comienza esta tarde la etapa de definiciones, con el inicio de las semifinales.

En la Primera División "A", Huracán (1°) recibirá a Libertad (4°) en el Bruno Lentini, sin público visitante.

El árbitro del encuentro será Juan Ignacio Miranda.

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En caso de igualdad en los 90 minutos, el vencedor se definirá por penales.

El de esta tarde será el quinto enfrentamiento entre el Globo y el milrrayita en la temporada, con 2 triunfos de Huracán (3 a 1 en el Apertura y 1 a 0 en el Clausura), uno de Libertad (3 a 1 en el Apertura) y un empate (0 a 0 en el Clausura).

El equipo dirigido por Mauro Brunelli se quedó con la fase regular del Clausura, por lo que tendrá una chance más en caso de quedar eliminado en los cruces.

El Globo sumó 24 puntos en el segundo torneo del año, siendo el único invicto de la competencia, con 5 triunfos y 9 empates.

Además, ganó el Apertura, por lo que en caso de repetir en el Clausura será el campeón de la temporada.

Libertad, en tanto, terminó sexto en la etapa clasificatoria, aunque se metió en los playoffs porque Sporting (fue 3°) y La Armonía (4°) no pueden participar de los cruces por tener que definir el descenso y la promoción, ya que terminaron últimos en la tabla general (se enfrentarán mañana en cancha de Liniers).

*Mañana

La otra semifinal se disputará mañana, cuando se midan San Francisco (2°) y Bella Vista (3°).

Se enfrentarán desde las 16 en el Gustavo Novoa y con Mariano Perretti como juez.

Además, en cancha de Liniers, Sporting y La Armonía jugarán por la permanencia. También a las 16, pero aún no fue informado el árbitro.

El ganador disputará la Promoción y el perdedor descenderá a la "B".