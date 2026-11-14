Un hombre fue aprehendido por atacar a su expareja con un destornillador y amenazarla de muerte

Un hombre fue aprehendido luego de agredir a su expareja. Ocurrió en una vivienda de Corina Parral al 3.600.

Se trata de Orlando Francisco Flores, de 42 años de edad, acusado de ingresar por la fuerza a la casa de la víctima luego de romper la puerta de acceso. Una vez allí, atacó a la mujer de 41 años de edad.

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Según informaron fuentes policiales, Flores agredió a su expareja con un destornillador, causándole heridas leves en la zona del cuello. También la golpeó en el rostro, le rompió su celular y la amenazó de muerte.

Luego del violento hecho, el atacante intentó retirarse pero fue interceptado por personal del Comando de Patrullas, ante quienes opuso resistencia, siendo finalmente reducido y aprehendido.

Está acusado de los delitos de lesiones, daños, violación de domicilio, amenazas y resistencia a la autoridad.