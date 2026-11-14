Una familia perdió todo en un incendio en Villa Harding Green y pide ayuda

Un incendio de magnitudes importantes se produjo en Villa Harding Green, allí una familia compuesta por una mujer y sus hijos perdieron casi todo lo que tenían en su hogar.

Los daños más grandes fueron en la zona del techo y las aberturas, por lo que se ponen a disposición de quienes quieran colaborar con ellos para acercarles materiales como: tirantería, chapas, muebles, machimbre o cualquier cosa que pueda servir para recuperar algo de lo perdido.

Brenda vive en el lugar con sus tres hijos y más allá de que servicio social del Municipio está al tanto de la situación, necesita la solidaridad de los bahienses. Aquellos que quieran colaborar con la familia lo pueden hacer al teléfono de su hermana Patricia: 2914191048.

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Cualquier ayuda es significativa para una familia que lo perdió todo.