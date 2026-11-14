Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 15 de noviembre

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 15 de noviembre una temperatura mínima de 14 grados centígrados y una máxima de 26.

En la mañana tendremos tiempo fresco y húmedo a templado. El viento tendrá intensidad leve del Sudeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde, tendremos tiempo cálido con cielo parcialmente nublado. El viento se prevé con intensidad leve con ráfagas moderadas del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta alto. La visibilidad será buena.

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La noche será fresca con nubosidad variable, se estima para media noche una temperatura de 18 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco con nubosidad variable a templado. Ascenso de temperatura. Viento leve del Sudeste. Temperatura 15/21.-

ZONA VENTANIA: Frío y húmedo a templado con soleados. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Este rotando al Norte. Temperatura 11/24.-

GUAMINI: Fresco a templado con nubosidad variable. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Este. Temperatura 14/26.

VIEDMA Y PATAGONES: Fresco con nubosidad variable a templado. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste y Norte. Temperatura 12/25.-

NEUQUEN: Fresco a cálido. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste. Temperatura 14/27.-