Tornquist: detuvieron a un hombre para que cumpla una condena por venta de drogas

El 21 de marzo de 2020, un día después de que el gobierno nacional decretara la cuarentena por la pandemia de Covid, la policía interceptó a un grupo de personas que se movilizaban en un auto en Tornquist.

El operativo comenzó por la violación del aislamiento preventivo, aunque el hallazgo de drogas en el interior del rodado provocó el inicio de otra investigación.

Uno de estos sujetos, identificado como Miqueas Medina (35), fue sentenciado a principios de 2024 a 6 años de cárcel y en las últimas horas, a partir de haber quedado firme el fallo, fue detenido para cumplir la pena impuesta por el Tribunal en lo Criminal N° 2 en un debate abreviado.

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Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento, ordenado por el juzgado, fue desarrollado por efectivos de la DDI bahiense en una vivienda ubicada en Sargento Amarante al 700 de la localidad serrana.

Medina fue trasladado a nuestra ciudad y quedó a disposición de la justicia.

La causa

El hombre fue sentenciado luego de casi tres años, durante los cuales analizaron teléfonos, realizaron vigilancia encubierta y allanaron una vivienda, uno de los imputados fue condenado en un juicio abreviado.

Durante el procedimiento llevado adelante algunas horas después del aislamiento ordenado por las autoridades, la policía incautó en el Chevrolet Corsa en el que se movilizaban los imputados marihuana, cocaína, además de retenerse sus teléfonos celulares.

El análisis del aparato perteneciente a Medina arrojó el hallazgo de conversaciones, fundamentalmente de la aplicación WhatsApp, con referencias a la comercialización de estupefacientes.

“De ellos se advierte el ida y vuelta con distintas personas que lo contactaron requiriéndole estupefacientes y que él contactaba con idéntica finalidad, ofreciendo o avisando que tenía, en los que se conversó respecto de los valores de la sustancia y del lugar de intercambio”, indicó oportunamente la jueza Mercedes Rico en su fallo.

“Piedra”, “churrito”, “flores”, “cogo” y “pepas, son solo algunos de los términos apreciados en los diálogos, además de consignarse los valores y cantidades de la droga.

El Ministerio Público sostuvo que las maniobras de venta se realizaban “en lugares preacordados de Tornquist, Villa Ventana, Sierra de la Ventana, Saavedra y Bahía Blanca”.ç