La condenaron a 4 años y 2 meses de prisión por venta de droga detectada por cámaras

En 2019 Dupak había sido arrestada también por venta de drogas.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 bahiense condenó a María José Dupak a 4 años y 2 meses de prisión por vender cocaína y marihuana fraccionadas en dosis, con entregas acordadas de antemano en distintos puntos de la ciudad.

El fallo condenatorio se dictó en un juicio abreviado durante el cual se probó que la comercialización de estupefacientes se consumó entre el 7 de noviembre de 2024 y el 7 de febrero del año pasado.

La causa se inició cuando el Centro Único de Monitoreo (CeÚM) de Bahía alertó al Comando de Patrullas sobre movimientos sospechosos en la primera cuadra de la calle Montevideo.

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Las cámaras habían registrado a una mujer con campera y pantalón de jean que entregaba un objeto a un hombre con remera rosa, quien después le mostró su teléfono celular.

Cuando la Policía llegó al lugar, identificó a ambos y los requisó de "urgencia".

Los efectivos policiales secuestraron en poder del comprador un envoltorio de nylon con cocaína y un celular, en tanto que Dupak (36) tenía marihuana y también un teléfono móvil que se incautó.

La investigación

La investigación estuvo a cargo del fiscal de drogas, Mauricio Del Cero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19.

La fiscalía acreditó ventas anteriores y se comprobó que, el 7 de febrero de 2025, la mujer condenada llevaba marihuana para su venta.

Con las pruebas reunidas luego del peritaje al celular de Dupak y otros elementos probatorios, el Tribunal dio por probado los hechos “más allá de toda duda razonable” y la condenó por el delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

En 2019 Dupak había sido aprehendida en vinculación con el mismo delito.