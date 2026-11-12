Los Pumas e Italia confirmaron sus formaciones para el sábado

Joaquín Moro, segundo desde la derecha, vuelve a ocupar un lugar entre los titulares de Los Pumas. Foto: prensa UAR.

Tras la caída ante Irlanda en Dublín (42-12), Los Pumas ya tienen equipo confirmado para visitar a Italia en el estadio Luigi Ferraris de Génova, por otra fecha de la segunda etapa del Nations Championship de rugby.

El partido se jugará este sábado 8.40 (hora de nuestro país, 12.40 hora local). Será arbitrado por Nika Amashukeli (Georgia), quien tendrá como asistentes a Karl Dickson (Inglaterra) y Morné Ferreira (Sudáfrica).

Será el segundo compromiso del cierre del Nations Championship para los dirigidos por Felipe Contepomi, que luego visitarán a Francia en París (sábado 21) y disputarán el fin de semana de finales en Twickenham, Londres (del 27 al 29 de ese mes).

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Los Pumas se enfrentan a la Italia de Gonzalo Quesada, que llega de perder 66-7 ante Sudáfrica en Turín. En total, ambos seleccionados jugaron 24 partidos, con 18 victorias para Argentina, 5 derrotas y un empate. El último encuentro fue en la ventana de noviembre de 2024 en Údine, con triunfo argentino por 50-18. En Génova, Los Pumas ganaron los dos partidos que disputaron: 39-22 en 2005 y 20-18 en 2014.

Felipe Contepomi dispuso cinco cambios el equipo titular respecto del partido ante Irlanda. Entre los forwards, Bautista Bernasconi reemplazará a Julián Montoya, quien no podrá ser de la partida por el golpe en la cabeza sufrido el último partido. Además, en la tercera línea aparecen el bahiense Joaquín Moro y Juan Martín Scelzo, quienes toman el lugar de Marcos Kremer (esguince en su tobillo derecho) y Juan Martín González, quien esperará su turno en el banco de suplentes. A su vez, Pablo Matera pasara a jugar como ala (Nº 6) y será el capitán del equipo.

En cuanto a los backs, Simón Benítez Cruz será el medio scrum titular (N° 9) en lugar de Gonzalo García. Por su parte, la lesión de Juan Cruz Mallía hizo mover el tablero a Felipe Contepomi, ya que ingresa al equipo titular Rodrigo Isgró como wing y Bautista Delguy pasa como fullback (Nº 15). Vale destacar que entre los suplentes reaparecen en el seleccionado nacional Facundo Bosch y Facundo Isa.

Como novedad del plantel, Leonel Oviedo ya no será parte de la concentración tras un esguince en su rodilla izquierda. Asimismo, Benjamín Grondona se integra al grupo tras la lesión de Marcos Kremer.

En Italia y como para derribar algunas especulaciones, el técnico argentino Gonzalo Quesada no convocó para este partido al apertura tucumano Domingo Miotti.

El programa

La quinta jornada del Nations Championship comenzará este viernes con Francia-Sudáfrica a las 17.10 (hora de nuestro país).

Después de Italia-Argentina la programación continuará con Gales-Nueva Zelanda (11.10), Inglaterra-Japón (13.40) e Irlanda-Fiji (17.10).

La fecha culmina el domingo con Escocia-Australia (12.10).