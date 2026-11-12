Estados Unidos se bajó del Mundial Sub 17 de Qatar por motivos de seguridad

La Federación de Fútbol de los Estados Unidos decidió retirar a su selección masculina juvenil de fútbol del próximo Mundial Sub 17 de Qatar por motivos de seguridad.

Según ESPN, accedió a una copia de la carta que le fue enviada a los jugadores y además recibió la confirmación por parte de la Federación estadounidense de fútbol acerca de la baja de su seleccionado de la cita deportiva que arranca el jueves 19 venidero.

"Les escribimos para informarles de la difícil decisión de cancelar nuestra concentración previa al Mundial y nuestra participación prevista en el mismo. Estamos muy orgullosos de la preparación de nuestros jugadores y entrenadores para representar a los Estados Unidos en el Mundial", indicó la carta dirigida a los jugadores.

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El organismo señala que "lamentablemente, a la luz de las circunstancias actuales -incluida la advertencia de viaje de nivel 3 del Departamento de Estado para Catar y las directivas relacionadas para el personal de la embajada y sus familias-", optaron por no participar en este Mundial. "El bienestar de nuestros jugadores y de nuestro personal siempre será nuestra máxima prioridad", añadió.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió el pasado 23 de octubre una advertencia de viaje de nivel 3 para este país de Oriente Medio, en la que advertía a los ciudadanos estadounidenses de que "reconsideraran viajar a Qatar debido al riesgo de conflicto armado".

La advertencia hacía referencia a los ataques perpetrados en la vecina Arabia Saudita por los rebeldes hutíes de Yemen.