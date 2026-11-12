Dos detenidos por disturbios en una pollería

El personal de la Policía Local detuvo en la tarde del miércoles a dos personas por ocasionar inconvenientes en una pollería ubicada en Brickman al 3200 del barrio Moresino.

Los aprehendidos fueron identificados como, Antonio Carrasco Burgos, de 27 años, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, ocasionando molestias en el comercio y Alejandro Exequiel Olivera Maciel, de 24 años, quien intentó tomar represalias contra el primero. Además, desobedeció las órdenes impartidas por los uniformados y arrojó un ladrillo contra el personal interviniente, sin llegar a provocar lesiones.

Ambos hombres quedaron a disposición de la Justicia. Las actuaciones fueron realizadas en la Comisaría Sexta, con intervención de la UFIJ N.º 15.