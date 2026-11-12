Kickboxing: Bahía tuvo tres campeones mundiales y un lugar en el podio por equipos en Colombia

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Una destacada actuación tuvieron los representantes de Bahía Blanca en el Mundial de kickboxing WKF, que se desarrolló en Cartagena, Colombia, con la participación de 35 países y alrededor de 1.350 competidores.

La delegación argentina tuvo como responsable técnico al bahiense Sebastián Uranga, quien obtuvo la medalla de oro como coach y condujo al seleccionado nacional hasta el tercer puesto del medallero general, detrás de Colombia y Rusia.

Entre los grandes protagonistas estuvieron tres representantes bahienses, que consiguieron una importante cosecha de medallas en distintas modalidades y categorías.

Uno de ellos fue Santiago Castel, quien se consagró campeón mundial de boxeo WKF en dos categorías y también obtuvo el título en kicklight hasta 71 kilogramos.

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Además, consiguió la medalla de plata en lightcontact, cerrando así su participación con tres medallas de oro y una de plata.

También tuvo una actuación sobresaliente Anabela Rañiqueo, enfermera de profesión y de 48 años, quien se consagró campeona del mundo en pointfighting, kicklight y lightcontact, dentro de la categoría Máster de más de 45 años.

La bahiense consiguió tres medallas de oro y recibió un reconocimiento por su desempeño como competidora Máster.

Por su parte, Thiago Insabraldis logró dos títulos mundiales en lightcontact, en las categorías de 67 y 71 kilogramos, dentro de la división cadetes menores de 18 años.

Además, obtuvo medallas de bronce en K1 y kicklight, y preseas de plata en lowkick y pointfighting. Su balance fue de dos oros, una plata y dos bronces.

Argentina, entre las potencias

La actuación de los representantes bahienses se sumó al destacado desempeño colectivo del seleccionado argentino, que finalizó tercero en el medallero general.

Colombia encabezó la clasificación con 73 medallas de oro, seguida por Rusia, con 67, mientras que Argentina completó el podio con 65 preseas doradas, 58 de plata y 58 de bronce.

Cabe destacar que los deportistas argentinos habían conseguido su clasificación para la cita mundialista durante la Copa Argentina, disputada en marzo.