Incendio en el bazar: "No sabía cuanta gente estaba atrapada detrás de la reja"

El voraz incendio ocurrido este martes en el microcentro de la ciudad dejó episodios de máxima tensión que fueron resueltos de manera certera y profesional por el cuerpo de Defensa Civil y los Bomberos.

El rescate de dos personas fue uno de los más críticos, allí Braian Lardet jugó un papel clave al abrir un hueco en el balcón enrejado y bajar a los atrapados. "Cuando llegamos al lugar vimos que había gente atrapada en el balcón del comercio, pero no sabíamos cuantos eran", dijo por LU2 el agente de Defensa Civil.

Braian (32) lleva dos años en Defensa Civil, pero su formación es de bombero voluntario desde hace ya nueve. Ayer, como durante varios momentos en los últimos años, le tocó salvar dos vidas: "Son segundos en los que uno quizá no piensa, no toma dimensión del peligro, pero es el instinto, es el momento de actuar y para eso estamos", dijo.

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En cuanto a la situación y su accionar, el agente refirió: "Intentamos ingresar por las escaleras de las instalaciones del comercio, pero era imposible porque el incendio se había declarado. Al momento del arribo no contaba con el equipo, así que salí y me equipé. Llegaron bomberos del cuartel central y comenzamos a trabajar, a extender líneas, a bajar a todo el equipo para dar las primeras respuestas", expresó

"Después de haber armado la maniobra para que pudieran ingresar los bomberos del central, junto a otros chicos de la dotación, extendimos una escalera al lateral del balcón y subí con una herramienta de corte para el enrejado del balcón. Al momento no sabía cuántas personas había, solo vi que le daban patadas a la reja, por suerte la pude abrir y los pudimos bajar", indicó Braian.

Braian explicó que el turno duró 24 horas y que recién en las primeras horas de la mañana estaba yendo a descansar después de una jornada que tuvo dos grandes incendios. "A las ocho, terminamos nuestra guardia que es de 24 horas. Cuando pasan estas cosas después de una emergencia así nosotros seguimos. Ayer tuvimos un día bastante movido porque por la mañana tuvimos el incendio de la Galería 2000, así que la jornada estuvo plagada de actividad, pero por suerte con buena respuesta de todos", finalizó.