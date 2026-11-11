"El techo está a punto de caerse": preocupación por los daños en el bazar incendiado

El incendio que afectó ayer a un bazar ubicado en la primera cuadra de Chiclana, frente a la Plaza Rivadavia, dejó tres personas asistidas por inhalación de humo e importantes daños estructurales.

Según informó esta mañana el abogado Juan Ignacio Vitalini, representante legal de la familia damnificada, las personas afectadas son dos menores y su madre, quienes permanecían en observación en el Hospital Municipal y recibirían el alta durante esta jornada.

En diálogo con el programa Panorama, por LU2, Vitalini explicó que los menores se encontraban en la planta alta del edificio cuando se desató el incendio. Su madre también inhaló humo al intentar rescatarlos.

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"Por suerte no pasó de eso: pequeñas quemaduras, pero gracias a Dios están todos a salvo", señaló el abogado.

Vitalini destacó, además, la intervención de Braian Lardet, funcionario de Defensa Civil que participó del rescate. Según relató, la escalera interna del inmueble ya se había derrumbado, por lo que fue necesario utilizar una escalera desde el exterior para llegar hasta el balcón donde estaban los menores.

El funcionario debió cortar parte del enrejado de hierro que cubría el balcón para poder acceder a ellos. "Tuvo la valentía de subirse, cortar parte de esa reja y rescatarlos", describió.

Daños estructurales y posible demolición

El inmueble tiene tres plantas y fue afectado severamente por las llamas. De acuerdo con lo explicado por Vitalini, el fuego podría haberse iniciado en un depósito ubicado en la planta alta, aunque aclaró que todavía no hay una determinación oficial sobre el origen del siniestro.

"Esa es una versión que se puede advertir por algunos comentarios de empleados", precisó, al referirse a la posibilidad de que el foco ígneo se haya originado en ese sector, donde también había un espacio de estar utilizado por los niños.

Aunque las llamas no habrían alcanzado la planta baja, el calor afectó gravemente la estructura. "El techo se abovedó completamente y está a punto de caerse, así que la destrucción es total", sostuvo.

En ese contexto, indicó que los bomberos y Defensa Civil prohibieron el ingreso a las tres propiedades involucradas en el sector, debido al riesgo que representa el estado de las estructuras.

"Estamos aguardando las conclusiones de los expertos ingenieros para ver los pasos a seguir. Aparentemente hay que derrumbar por lo menos el bazar, que es el lugar que fue más afectado por las llamas", afirmó.

Vitalini explicó que también se busca determinar si es posible apuntalar el edificio para recuperar pertenencias personales y parte de la mercadería, además de permitir el desarrollo de las pericias correspondientes.

El abogado Juan Ignacio Vitalini

Preocupación por los edificios linderos

El incendio también generó preocupación por las condiciones de seguridad de las propiedades contiguas, entre ellas dos entidades bancarias.

El abogado indicó que, a simple vista, no se observarían daños importantes en la mayoría de los edificios vecinos. Sin embargo, advirtió sobre una situación particular en el inmueble del ICBC, que linda en su parte superior con el bazar.

Según explicó, una sección de la medianera se encuentra comprometida y estaría siendo sostenida por una estructura ubicada en la terraza de la entidad bancaria. "A eso tenemos que apuntalar hoy", señaló.

Por el momento, tanto los bancos como las demás propiedades involucradas tienen restringido el acceso.

Aún no se determinó el origen del fuego

Respecto de las causas del incendio, el abogado aseguró que todavía no hay información concluyente. Comentó que consultó al jefe de Bomberos, quien le indicó que no podía brindar precisiones sin una pericia más profunda.

La investigación y las evaluaciones técnicas deberán determinar cómo se inició el fuego y cuál es el estado real de la estructura.

"Todo eso va a quedar para el día de hoy", indicó Vitalini, quien también se comunicó con los propietarios del inmueble y su administrador para coordinar los próximos pasos.