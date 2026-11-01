Select 12 Sur: otra muestra de gestión desde el deporte amateur

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

(Nota de la edición impresa)

A casi 40 años de la última vez que una subsede se organizó en nuestra ciudad (1989), la Unión de Rugby del Sur retomó la costumbre de décadas pasadas con la realización del Select 12 Sur en Sociedad Sportiva. Participaron cinco selecciones provinciales categoría M17 que durante viernes y domingo pasados animaron el reducido para consagrar al mejor de este grupo. Que fue Chubut, al superar a Sur (19-15), en el partido decisivo por la clasificación a la final contra Santiago del Estero (S12 Norte), el próximo 15 de noviembre en Tucumán.

Desde el punto de vista organizativo, el Select 12 marcó un esfuerzo coordinado entre el consejo de la URS y el club blanco para estar a la altura, en una plaza (Bahía Blanca) que tiene una rica historia en este tipo de iniciativas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Lo primero es destacar, todos coincidimos con eso y así nos lo hicieron saber tanto los dirigentes de otras provincias como de la UAR, como también los árbitros, que todo salió diez puntos desde el punto de vista administrativo y operativo. Agradezco enormemente a todos los que se pusieron el torneo al hombro: los consejeros de la Unión y, especialmente, también a Sociedad Sportiva, que fue el brazo ejecutor del torneo. Además, hemos buscado opiniones y todas fueron diez puntos en relación al comportamiento de nuestros chicos y de los visitantes, tanto en la cancha como afuera en los hoteles”, dijo Oscar Doria, presidente de la URS.

“Como dato anecdótico también hemos dado algún movimiento a la ciudad, durante cuatro días, que realmente fue importante. Por ejemplo en cuanto a hoteles, restaurantes… Y no sólo por los 150 chicos que tuvimos sino también porque hemos tenido familias que llegaron desde otras provincias como Chubut, La Pampa y de nuestra zona como Tres Arroyos, Coronel Suárez y demás”, agregó.

“Todo esto se extendió también a una faceta cultural ya que por ejemplo desde la Unión de Rugby del Sur, en una cena que tuvimos con dirigentes y árbitros, les hemos entregado como presente de este Select 12 unas 10 pequeñas esculturas diseñadas y realizadas especialmente por el artista Juan Ignacio Valenzuela. Así que hasta desde este punto de vista le hemos dado movimiento a la ciudad”, dijo el titular de la unión bahiense.

“Todo hecho a pico y pala. Porque UAR, y está muy bien que lo haga, exige un pliego para llevar adelante el torneo con unas condiciones muy estrictas en cuanto a hoteles, seguridad, comidas, transporte, médicos, conexiones, horarios y todo eso. Una exigencia de nivel profesional. Y quienes acometemos esas tareas lo hacemos desde el amateurismo puro. Es el espíritu de los clubes y del rugby que reina y se pone de manifiesto”, concluyó.

Bertoncello: “Un gran proceso”

“Estoy muy conforme. Hicimos un gran proceso. Lo tomamos con mucha responsabilidad. Arrancamos probando 78 jugadores en total. Hicimos un gran torneo Se armó un buen grupo de chicos que logramos amalgamar, lo mismo que un gran staff técnico. Fue un acierto total de la organización la experiencia de estar concentrados desde antes (del torneo), la experiencia de la concentración previa en Sportiva y después agregamos un día más en Universitario, tras lo cual fuimos a concentrar al hotel con todas las delegaciones. Eso estuvo muy bueno”, expresó Matías Bertoncello, head coach de Sur.

Sur llegó invicto al último partido, en el que perdió ante Chubut en duelo de invictos.

“Jugamos los primeros partidos muy bien y en el último, que fue como una final, Chubut jugó mejor que nosotros y fue justo ganador. Fue un partido parejo. Entendemos que cometimos algunos errores que nos costaron el partido. Les dije a los chicos que fue un resultado que podía suceder. Hay que felicitar al rival. Ojalá la Unión de Rugby del Sur pueda ascender con otras camadas”, dijo el entrenador bahiense.

“La realidad es que tenemos que seguir trabajando todos los clubes para lograr ese objetivo. Para lo cual hay que volver a tener una competencia local y regional de M17, que hace cuatro años que en la Unión lo tenemos abandonado. Creo que es uno de los principales defectos”, concluyó.

Dos apellidos, una curiosidad

Si bien forman parte de generaciones diferentes, a Oscar Doria y a Matías Bertoncello los une un pasado en común: el primer campeonato Argentino juvenil, disputado entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 1972.

Ese año el actual presidente de la URS se desempeñó como back del seleccionado bahiense, mientras que por el lado de Matías la conexión viene por parte de su papá "Minucho" (Héctor) Bertoncello, quien en el '72 fue el referente del rugby juvenil de Sociedad Sportiva y uno de los cuatro entrenadores a los que la URS acudió para conformar el representativo. Que después fue dirigido por Martín "Fachenzo" Martínez.