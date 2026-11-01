Se viene otro gran complejo comercial lejos del centro, un gigante busca plazas y otro tierras en Bahía

--Hola, Juan. ¿Todo bien? Me imagino que nervioso, ¿no? Yo hoy estoy más para un bidón de té de tilo que para un café.

--Somos dos, José Luis. Pero bueno, en el fondo el superclásico es un juego, se gana y se pierde, aunque ojalá hoy le toque a ustedes, je, je.

--Ja, ja, lo único que yo espero es que el referí no se deje influenciar por el lamento eterno de ustedes y la táctica de condicionarlo con eso de la guardia alta y la sanata de siempre.

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--Motivos tenemos, pero pidamos los primeros cortados y arranquemos con otro tema. Me parece que va a ser lo mejor.

--Dale. ¿Viste que Flávio Bolsonaro pasó por Misiones para irse a Estados Unidos?

--Sí, claro, fue el tema de la semana. Uno piensa en Iguazú y se imagina unos días en las Cataratas, pero este hombre tenía una conexión bastante más larga y un viaje bastante menos turístico…

--Y dejó unas cuantas preguntas por acá. Migraciones informó que ingresó con documentación válida, pero la Justicia investiga si hubo colaboración del gobierno de Milei. Tener los papeles para entrar a la Argentina no alcanza para explicar todo el episodio.

--Mientras tanto sumamos otro motivo de pelea con Lula. Y Brasil seguirá siendo nuestro vecino y un socio comercial fundamental. Fijate que, pese a que algunos se quejaron por lo que planteamos algunas semanas atrás, finalmente se dio lo que dijimos que iba a pasar.

--Sí, el real se depreció y la Bolsa cayó. Algunos tomaron aquella advertencia como una preferencia electoral, cuando estábamos hablando de lo que podía pasar en el bolsillo argentino. Aunque habrá que ver cuánto dura esta reacción, porque una rueda de mercado tampoco define los próximos cuatro años.

--Pero si el real queda más barato, para nosotros hay consecuencias. Al argentino le puede costar menos ir a veranear a Brasil, mientras al brasileño le resulta más caro venir acá. Y al que fabrica en la Argentina se le complica competir con productos del país vecino y venderles los suyos.

--Exactamente. El que está mirando una posada en Florianópolis puede sonreír, pero el que alquila cabañas en Monte Hermoso o es propietario de una fábrica tiene otros motivos de preocupación. Por eso Milei debería cuidar la relación con Brasil: bastante tenemos con discutir cómo ser competitivos como para agregarle una pelea política a cada dificultad económica.

--Bueno, empecemos con nuestros habituales temas de cada domingo, ¿trajiste algo que haga ruido?

--Por supuesto, no hay domingo que te deje a pie, José Luis.

--Ok, pero si vas a tirar que la famosa hamburguesería Dean & Dennys llega a Bahía, te aviso que esa novedad ya la comentó hace unos días Bizarraff, un ex funcionario municipal, hoy figura de las redes bahienses, que se especializa en la rosca política.

--No, para nada. No me gusta vestirme con pilchas ajenas, así que le atribuimos a él la supuesta llegada, en Alem y Rodríguez, de la cadena argentina de comida rápida surgida en 2012 en Palermo Soho.

--Supongo que el local apuntado es donde hasta no hace mucho funciono una cervecería.

--Sí, pero si es ese el lugar elegido dejame recordarte que no se trata de un sitio más, sino de la casona que albergó a La Tartaruga, el primer pub de la ciudad y uno de los lugares emblemáticos de la noche bahiense.

--Por supuesto, como buenos sesentones que somos lo tenemos muy presente. Te digo más, para mí abrió a fines de 1978 y estuvo abierto hasta la década de los 90, pero vos querías hablarme de otro tema. Perdón, seguí,

--Nada que disculpar. Bueno, sigo. Hay otro que comenzó a tomar fuerza estos días en las redes, y que en realidad te lo comenté en julio pasado, con lujo de detalles, cuando te dije que había que ponerle “coto” a las versiones que aseguraban que una gran cadena supermercadista iba a reemplazar al mayorista de Cabrera al fondo, y que estaba buscando tierras en la avenida Alfonsín –Juan Pablo II, entre Cabrera y la rotonda de la 51.

--¿Y qué pasó?

--Nada, pero siguen buscando en esa zona. La firma nacida en 1970, como una simple carnicería, en el barrio porteño de Boedo, quiere al menos una hectárea para construir un gran súper. Algo ya tienen en la mira, pero parece que es un poco más chico de lo que pretenden.

--Bueno, si están tan empecinados por algo será.

--Y sí. Parece que ese lugar cotiza porque a la muy concurrida estación de servicio Aerovía se le suman cada vez más concesionarias de vehículos y se vienen grandes novedades para esa zona.

--Contá.

--Primero vamos con algo que ya te anticipé hace unos meses. Me refiero a la construcción de una estación de servicio en la intersección de la autovía Alfonsín y la calle Tres Sargentos, frente al barrio Patagonia.

--Sí, me acuerdo, la de Marcelo, pero hasta ahora no pasó nada…

--Estas cosas no son fáciles, no es soplar y hacer botellas, sino que llevan su tiempo. Bueno, me dicen que las obras comenzarán el año próximo, pero tengo otra novedad muy importante para esa zona.

--¿A ver?

--A unas cuatro o cinco cuadras de allí, sobre Alfonsín, en dirección al aeropuerto, se viene un gran complejo comercial.

--¿Otro más? Es impresionante cómo se construyen locales comerciales lejos del centro. Todos los domingos me hablás de uno nuevo.

--¿Viste? Ojalá todos funcionen, pero en toda esa zona están surgiendo pequeños centros comerciales con locales de cercanía, y de muy buen nivel.

--Bueno, ya me has venido hablando de cada uno, tirá data de este que no lo tenía registrado.

--Se va a llamar Centro Newbery y tendrá nada más ni nada menos que 38 locales con estacionamiento, pensado para convertirse en un nuevo punto de encuentro.

--Precisame bien el lugar.

--Estará en Alfonsín y tendrá accesos también por las calles Salliquelló y Sarratea – Milún. Ya se inició la preventa. Y antes de que me pidas el nombre del inversor, te comentó que, según me dicen, se trata de uno de dos hermanos y empresarios, bien argentinos. Pero no lo tengo confirmado aún.

--Sigamos.

--Ok, en marzo te comenté que un empresario había comprado una de las esquinas de Darwin y Corrientes para hacer un edificio de oficinas de tres pisos. ¿Te acordás?

--Sí, claro. ¿Qué pasó?

--Bueno, esas oficinas hoy ya las habría alquilado Techint, empresa que con la italiana Saipem, fue contratada por Profertil para diseñar una nueva planta de urea en Bahía, la cual sería, si le sumamos la producción de la actual, la mayor en Latinoamérica.

--Sí, esta es otra de las grandes novedades de los últimos días, y si finalmente se concreta, sumada a la megaplanta de Pampa Energía, convertirán a la ciudad un hub de fertilizantes a escala mundial.

--Exacto. Probablemente la compañía esté involucrada en alguno de los otros grandes proyectos que se vienen a nivel local, y por eso necesitan alrededor de 300 plazas para su personal. Por eso han reservado la casi totalidad del complejo Los Merinos, que está enfrente, y han pedido cotización a varios hoteles.

--Tremendo.

--Y te digo más. Como no encuentran la cantidad de plazas que necesitan o quieren que les hagan el mejor precio posible, están viendo de alquilar en la región, y uno de esos lugares es Médanos, donde ya habrían alquilado algo.

--Bien, sigamos. ¿Algo más para destacar en el rubro comercial?

--Y sí, fijate que este mes Química Industrial Bahiense cumplió 50 años.

--¿Ya? ¡Cómo pasa el tiempo, Juan! Me acuerdo que esa empresa nació en la década del 70, cuando el básquet se consolidaba como el gran deporte de Bahía Blanca, impulsada por una de sus figuras emblemáticas: Alberto Pedro Cabrera.

--Exacto. Y fue justamente gracias a ese ámbito que surgirían los vínculos entre “Beto”, Enrique Kubo, Guillermo Pascucci y Carlos Giglioli, quienes dieron forma a un proyecto orientado a la provisión estratégica de productos químicos para el sector industrial. Desde entonces, la empresa evolucionó hacia un modelo multicanal que hoy abastece a industrias, comercios y consumidores finales.

--Y se ve que no para de crecer…

--Así es, cuenta con una infraestructura que incluye un predio de más de 10.000 m² en el Parque Industrial, dos sucursales de venta y asesoramiento al público, flota logística propia habilitada para el transporte a granel de sustancias peligrosas y capacidad de abastecimiento a gran escala. Fijate que combina producción, distribución y servicios especializados para sectores como el petroquímico, energético, minero y alimenticio y también para el hogar.

--Impresionante. Y acordate que desarrolló su marca propia de productos QIB para el hogar, automotor, jardín, y mantenimiento de piscinas.

--Sí, claro, y en ese rubro hoy es el único importador de materias primas de la región. Además, según me comentaron, otro aspecto diferencial es que todos sus productos están avalados y regulados por la ANMAT. Pero me tiraron más data. ¿Sigo?

--Dale.

--Como empresa responsable incorporó un equipo especializado que lleva adelante iniciativas de sustentabilidad, mejora continua y economía circular bajo la marca EcoQIB.

--Bueno, felicitaciones a esta empresa que es motivo de orgullo para la ciudad, sobre todo hoy en día, en un mercado muy exigente.

--Tal cual. Seguramente la mayor experiencia y conocimiento, sumados a una fuerte vocación por la máxima calidad y la innovación explican la vigencia de una empresa que, a los 50 años, sigue apostando a generar buena química.

--Ok, pidamos otro par de cortados y me tirás alguna novedad comercial más.

--Dale. Días atrás inauguró, con nuevos dueños y nueva marca, un negocio de alimentos saludables y viandas.

--Esta le puede interesar a nuestro amigo Ariel, que empezó a cuidarse, ja, ja. ¿Dónde está ubicada?

--En Zelarrayán al 500 y sus propietarias son Fernanda y Maca. Así que les deseamos mucho éxito en esta nueva etapa.

--Te cambio de tema. ¿Viste que el otro día comenzó la demolición del histórico puente ferroviario sobre el canal Maldonado, a la altura de calle Don Bosco?

--Síii... ya no quedó nada. Por fin se avanzó en tal sentido. Desde la década del 90 que venimos escuchando a los especialistas advertir sobre los peligros que representaba. Pensá que su presencia reduce un 40% la capacidad del canal.

--Bueno, tuvimos que afrontar una inundación como la del año pasado para que se tomara esa decisión. Y también, como comentamos el domingo pasado, días atrás comenzó la eliminación de varias ciclovías.

--Exacto, la primera es la ubicada en Agustín Álvarez, Primera Junta y avenida Alem, entre Primera Junta y San Juan, en la zona próxima a la Universidad Nacional del Sur. Luego será el turno de las de calle Yrigoyen y calle Casanova. Además de otras reformas que ya mencionamos.

--¿Algo más?

--Sí, te voy a tirar esta data porque tendrá mucha incidencia en los próximos meses. Me refiero al tema de las piletas, porque las piscinas en los edificios deben tener bañeros.

--¿Qué?

--Lo que escuchaste. La provincia de Buenos Aires promulgó una ley que se aprobó en la Legislatura en tal sentido, pero hay un tema no menor: el bañero debería trabajar sobre todo enero y febrero, que son los meses donde podría estar la pileta habilitada, pero la norma contempla un período mínimo de contratación de 150 días al año.

--Me imagino que eso representa un gasto muy grande para los consorcios.

--Exacto, y si esto se mantiene varios estarían obligados a cerrar sus piletas de uso común.

--Che, ¿algo cultural antes de ir cerrando?

--Sí, me crucé con mi amiga Gaby y me dijo que estudiantes y egresados del profesorado de Inglés del Juan XXIII brindarán dos funciones, con entrada gratuita, de la obra de teatro Downton Abbey.

--Bien, tirá día, hora y lugar.

--El jueves, a las 10 y a las 20, en el Aula Magna de Vieytes 286. Te la recomiendo porque es una muy interesante serie de época sobre las primeras década del siglo pasado. Ah, me olvidaba, se solicita un alimento no perecedero para donar al barrio 9 de Noviembre, donde el Instituto realiza tareas de aprendizaje y servicio.

--Listo, Juan, anotado. Andá a prender el fuego y que tengas una muy buena semana en todo, menos en lo deportivo.

--Ja, ja. Gracias, José Luis, lo mismo para vos. Nos vemos el próximo domingo.