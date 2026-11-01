Lo que se observa desde arriba del tejado político

Sin matices, el peronismo interpretó la reelección del brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva como una señal más que positiva para construir una alternativa electoral al Gobierno nacional, en medio de las crecientes diferencias que mantiene con La Libertad Avanza por las consecuencias sociales del plan económico que promueve Javier Milei, un presidente que viene protagonizando una serie de comportamientos públicos que ponen en discusión las condiciones de convivencia democrática.

En ese sentido hay quienes ya piensan en la construcción de un amplio armado federal que exceda los límites del PJ, incluyendo gobernadores y referentes radicales, para sumar fuerzas y acuerdos programáticos que trasciendan las diferencias partidarias para eirigir una opción sólida frente al oficialismo libertario.

Convencido de sus formas y con una mentalidad nada conformista, el gobernador Axel Kicillof viene coqueteando sus ambiciones presidenciales vernáculas en provincias gobernadas por la UCR, con el asesoramiento de su gabinete económico: Pablo López (Economía), Augusto Costa (Producción), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Juan Cuattromo (Banco Provincia) y Cristian Giraud (ARBA).

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El principal desafío pasa por recuperar la credibilidad ciudadana frente a un contexto de crisis económica y social y una coyuntura atravesada por enfrentamientos políticos. Mientras tanto y en un contexto de “obras públicas frenadas” en la Provincia por la paralización dispuesta por el Nación, el ministro Gabriel Katopodis salió a reforzar acciones trabajando en infraestructura para mejorar los servicios municipales ante un “escenario de alerta” por la alta acumulación hídrica y la creciente exposición a fenómenos climáticos extremos como el fenómeno “El Niño” pronosticado para los próximos meses.

Las medidas estructurales buscan reducir la vulnerabilidad del territorio mediante obras de infraestructura que permitan mitigar los efectos de inundaciones, gestionar los excedentes hídricos y adaptar las ciudades y los sistemas productivos a los impactos del cambio climático.

Las intervenciones incluyen obras de limpieza y ampliación de cauces de arroyos y ríos, así como defensas costeras atlánticas y fluviales. Entre las obras destacadas de la Sexta, se encuentran en ejecución la refuncionalización del canal Maldonado, en Bahía Blanca y la defensa de la duna costera rosaleña en Pehuen Co.

Mientras la Provincia avanza con recursos propios para la ejecución de obras hidráulicas y así anticiparse a los riesgos climáticos, también denuncia la “falta de avales” del Gobierno nacional obstaculizando el acceso al financiamiento externo necesario para ejecutar proyectos estratégicos del llamado Plan de gestión del riesgo climático.

“En la Provincia no andamos con una motosierra recortando fondos e insultando al que piensa distinto: recorremos los 135 distritos pensando en cómo llevarles soluciones, porque de eso se trata gobernar”, les dijo Kicillof a intendentes de su espacio, mientras el kirchnerismo busca darle centralidad política a la expresidenta Cristina Fernández llamando a evitar que la fragmentación doméstica pueda condicionar las posibilidades electorales del peronismo.

CFK se ilusiona con su liberación por el “factor Lula” y no descarta una próxima candidatura presidencial. La disputa electoral 2027, aún con desenlace incierto, es un reflejo de la estratégica discusión partidaria sobre cómo competir el año próximo.

Según comentan sobre las diagonales, la tropa bonaerense que responde a la senadora nacional Patricia Bullrich pretende incidir en la estrategia de LLA ante la caída en la imagen del presidente Milei, ampliando los gestos de autonomía política dentro del espacio libertario.

Además, el bullrichismo no quiere ceder protagonismo en la construcción de un frente electoral “Anti K” en la Provincia, en momentos donde referentes del PRO buscan subirse el precio en reservadas negociaciones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, procurando fortalecer su aparato municipal en aquellos distritos gobernados por la fuerza amarilla.

Igualmente, el clima de susceptibilidad interna por diferencias entre las distintas líneas del peronismo sigue frenando iniciativas del Ejecutivo y del arco opositor legislativo alterando la dinámica de sesiones ordinarias tanto de diputados como de senadores.

Claramente existen problemáticas sociales que requieren respuestas conjuntas de los distintos niveles del Estado, más allá de los tiempos de construcción política partidaria. Para el último bimestre legislativo aparece en la agenda el debate por el Presupuesto 2027 y la Ley Fiscal Impositiva que debe proponer la Gobernación.

Será el último texto presupuestario de la gestión Kicillof pero al mismo tiempo podría anticipar una acalorada atmósfera parlamentaria que promete una profundización de las diferencias entre los diferentes espacios ante el calendario electoral que se viene.

También sobrevuela un problema adicional. A diferencia del Senado bonaerense, el kirchnerismo en Diputados no cuenta con número suficiente de bancas como para garantizar la sanción de ambas leyes, por lo que se avizora un escenario complicado para la coalición del oficialismo, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría del esquema libertario anticipa una postura contraria sobre el gasto público y la política fiscal.

Los radicales y el PRO apuntan al financiamiento de las alcaldías municipales. Como lo adelantó esta columna, si el microclima parlamentario se pone pesado, Kicillof tiene margen de maniobra financiera para gobernar con presupuesto general de gastos y recursos prorrogados, afirman desde la buhardilla situada en la parte superior del edificio legislativo.