"La política se dedicó a acumular poder y sólo dejó miseria", dijo Milei en una iglesia en Neuquén

El presidente Javier Milei viajó este sábado a Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, dirigida por Hugo Márquez, padre de la senadora de LLA, Nadia Márquez. También asistió el gobernador Rolando Figueroa, quien mantiene un vínculo cercano con la Casa Rosada.

“Esta celebración llega en un momento muy especial para la fe en nuestro país, porque en los próximos días tendremos el honor de recibir a León XIV”, afirmó el jefe de Estado. “Lo recibimos dichosos, será motivo de inmensa alegría para los argentinos”, agregó.

“Nosotros aplicamos la moral como política de Estado”, explicó Milei. “Tomamos medidas partiendo desde lo que es justo y no desde lo políticamente conveniente”, remarcó.

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“El camino de la política tradicional culmina siempre en un desastre”, señaló el Presidente, al tiempo que destacó: “Apartarse del camino de la justicia es hacerlo del sendero que nos lleva a Dios”.

“La política se dedicó a acumular poder y solo dejó miseria. Este es el legado que hemos venido a terminar de una vez y para siempre”, subrayó.

“El paraíso es una sociedad estable intertemporalmente. Este proyecto no termina en una utopía igualitaria, sino en una tierra en la que cada uno es dueño de su libertad y los frutos que cada uno produce”, explicó Milei. “Algunos lograrán más, otros menos, pero todos vivirán vidas dignas”, manifestó.

“Ya hemos cumplido con nuestras promesas y somos claros en lo que ofrecemos para nuestro segundo mandato: creemos en hacer a la Argentina grande nuevamente desde el respeto a la vida, la libertad y la propiedad”, aseveró el Presidente. “Sabemos que el camino es el correcto pero tenemos que demostrarlo. Queremos que el año que viene puedan elegir en paz”, añadió.

“La otra opción es la que nos dejó cada vez más cerca de la barbarie”, indicó Milei. “Estamos construyendo un edificio pensado para durar décadas, estamos sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina”, finalizó el Presidente.

El acto coincide con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. La presencia del mandatario en Neuquén se produce mientras el Gobierno busca afianzar su vínculo con las provincias y define su estrategia para el año electoral.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La actividad también tuvo especial relevancia por la participación de Nadia Márquez, una de las legisladoras más cercanas a Karina Milei dentro del Senado. La senadora es hija del pastor Hugo Márquez, quien está al frente de la congregación que inauguró el nuevo espacio. (Con información de TN)